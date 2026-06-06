Ganz "frisch": Ina Kina und Marc-Robin Wenz sind getrennt

Erst vor wenigen Wochen bestätigte Ina Kina offiziell ihre Beziehung mit Marc-Robin Wenz. Doch nun ist schon wieder alles vorbei: Wie die Reality-TV-Bekanntheit im Interview mit Blitzlichtgewitter verrät, ist sie "frisch" getrennt. "Ich bin nicht mehr in einer Beziehung. [...] Es ist manchmal so im Leben, manchmal trennen sich die Wege", erklärt sie. Trotz der Trennung wirkt Ina gefasst: "Also, ich stehe hier und mir geht's gut. Eigentlich denke ich, es ist die beste Entscheidung für mich gewesen." Zudem betont sie, dass ihr Ex-Partner nicht um die Beziehung gekämpft habe: "Kämpfen kann man das jetzt nicht unbedingt nennen... aber es ist besser so, wie es jetzt ist – für uns beide."

Die Promihof-Bekanntheit berichtet außerdem, dass sie selbst die Trennung vollzogen habe – und zwar per WhatsApp. "Es war tatsächlich schriftlich. Man hat dann noch mal versucht, zu telefonieren, aber es hat nicht so viel gebracht. Wir haben auch keine klare Aussprache gefunden, und ich glaube, die wird es so schnell auch einfach nicht geben", so Ina weiter. Als Grund nennt sie grundlegende Unterschiede zwischen den beiden. Sie hätte sich nicht mit Marc-Robins Werten identifizieren können: "Ich habe ihm ja trotzdem eine Chance gegeben und habe auch versucht, das Gute darin zu sehen, aber im Endeffekt muss ich sagen, ist er immer noch die Person, die er im Fernsehen auch zeigt."

Vor zwei Wochen klang Ina noch deutlich anders. Bei Blitzlichtgewitter bestätigte sie damals ihre Beziehung ganz offiziell: "Wir sind, Stand jetzt, in einer Beziehung, ja." Die anhaltenden Spekulationen der Fans gingen ihr zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich auf die Nerven: "Ich bin es ehrlich gesagt leid, das Ganze zu lesen, es nervt einfach", sagte sie und machte klar, dass sie niemandem etwas beweisen müsse. Doch schon damals lief nicht alles rund. Nachdem Fans bemerkt hatten, dass sich die beiden kurzzeitig auf Instagram entfolgt hatten, räumte Ina erste Probleme ein: "Wir haben aktuell ein paar Diskrepanzen, an denen wir arbeiten."

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln

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Instagram / ina.kina Ina Kina, "Der Promihof"-Teilnehmerin

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026