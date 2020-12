Wer darauf gehofft hatte, Mrs. Nina Chartier auf dem Singlemarkt anzutreffen, dürfte bitter enttäuscht sein: Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star ist nämlich vergeben – und das sehr glücklich. An die große Glocke scheint Nina ihr Glück nicht hängen zu wollen: Erst Mitte Dezember teilte sie erstmals einen verkuschelten Pärchenschnappschuss im Netz. Dabei sind sie und Freund Nic bereits seit einiger Zeit zusammen, wie sie Promiflash verrät.

Weil Nina nach jahrelangem Kilokampf unter ihren hängenden Brüsten gelitten hatte, legte sie sich vor rund drei Wochen unters Messer. Aus diesem Grund hakte Promiflash bei der 28-Jährigen nach, die im Rahmen ihrer Antworten total ins Schwärmen kam – und ein bisschen über ihr Liebesleben plauderte. "Ich habe einen super Partner an meiner Seite, der mich auch vor der Operation schon so genommen hat, wie ich war. Wenn's nach ihm gegangen wäre, hätte ich mich gar nicht unters Messer legen müssen", beteuert sie. Nic liebe und akzeptiere sie so oder so, ganz gleich welche Form ihre Oberweite habe.

"Dennoch hat er gesehen, dass mich das sehr belastet und deswegen stand er hinter mir bei der Operation", erklärt die Rapperin. Er sei einfach immer für sie da, sie könne sich stets auf ihn verlassen. "Wir sind seit einigen Monaten schon sehr glücklich. Ich hoffe, das bleibt so", gibt Nina preis.

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier im April 2020

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier und ihr Freund im Dezember 2020

Instagram / mrsninachartier Nina Chartier, ehemalige BTN-Bekanntheit

