Nach fünf Jahren: Mrs. Nina Chartier gibt Trennung bekannt

Mrs. Nina Chartier hat ihre Trennung von ihrem Partner Nic Dunkel öffentlich gemacht. In einer emotionalen Instagram-Story erklärt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass die Beziehung nach rund fünf Jahren beendet sei. "Nic und ich gehen getrennte Wege", teilte die frühere Schauspielerin ihren Followern mit. Sie betont dabei, dass die Entscheidung nicht spontan getroffen wurde, sondern das Ergebnis eines langen, ehrlichen Prozesses ist. Trotz des offenen Statements bat Nina um Respekt für ihre Privatsphäre und appellierte, keine Spekulationen über die Hintergründe der Trennung anzustellen. "Ich werde bewusst nicht näher auf die Hintergründe eingehen – aus Selbstschutz", schildert sie.

"Diese Entscheidung ist für meinen inneren Frieden und meine Heilung", schreibt die Influencerin weiter. Ihre Worte deuten an, dass die Trennung ein wichtiger Schritt für sie war, um wieder zu sich selbst zu finden. Warum genau die beiden sich entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, bleibt unklar. Am Ende ihres Statements verkündet sie ihrer Community, vorerst eine Social-Media-Pause einlegen zu wollen: "Hier wird es in den kommenden Tagen vielleicht noch etwas still oder chaotisch sein – aber ich komme bald wieder ganz in meiner Kraft zurück."

Das Paar hatte 2020 erstmals mit einem gemeinsamen Foto für aufmerksame Blicke gesorgt, nachdem Nina ihre Beziehung lange abseits der Öffentlichkeit gehalten hatte. Schon damals war klar, dass die Schauspielerin eher ein privates Glück bevorzugte. Nic stand der Influencerin bei, als sie sich 2020 entschied, ihre Brüste richten zu lassen. "Ich habe einen super Partner an meiner Seite, der mich auch vor der Operation schon so genommen hat, wie ich war. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich mich gar nicht unters Messer legen müssen", verriet sie damals gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / nic.dunkel Nic Dunkel, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige