Heute durfte Mrs. Nina Chartier erstmals einen Blick auf das Ergebnis ihrer Brust-OP werfen – und kann ihr Glück offenbar kaum fassen! Vor rund einer Woche hat sich die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin unters Messer gelegt. Der Grund: Ihre Oberweite hatte durch einen jahrelangen Kilokampf enorm gelitten, sodass sie von Männern für ihre hängende Brust sogar ausgelacht worden sei. Mit dem Eingriff ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Dementsprechend emotional war nun die erste Nachkontrolle für Nina!

Mit noch feuchten Augen meldete sich die sonst so toughe Powerfrau nach der Untersuchung via Instagram zu Wort. "Ich bin gerade einfach nur richtig, richtig happy. Ich habe immer noch ein bisschen Pipi in den Augen, weil das einfach schöner geworden ist, als ich mir das vorgestellt habe", beteuerte Nina ganz aufgelöst in ihrer Story. Die Rapperin sei total zufrieden, und auch der Arzt habe nichts auszusetzen gehabt.

Doch Nina freute sich nicht nur über den hervorragenden Heilungsprozess: Sie konnte es anscheinend auch kaum abwarten, endlich wieder unter die Dusche hüpfen zu dürfen – darauf musste sie nämlich seit der Operation verzichten. "Ich darf heute das erste Mal duschen, ich bin schon ganz aufgeregt. Endlich hat die Katzenwäsche ein Ende", fieberte sie dem erfrischenden Augenblick entgegen.

