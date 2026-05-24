So süß feierten Romina Palm und Christian Hazels Geburtstag

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) haben einen besonderen Meilenstein zu feiern: Ihre gemeinsame Tochter Hazel ist ein Jahr alt geworden. Das Paar ließ den ersten Geburtstag des kleinen Mädchens in seiner Villa auf Zypern gebührend hochleben. Freunde und Bekannte kamen vorbei, um gemeinsam mit der Familie zu feiern – und natürlich gab es auch Geschenke für das Geburtstagskind. Zu diesem Anlass wandte sich Romina auf Instagram mit emotionalen Worten an ihre Tochter und teilte dazu eine ganze Reihe von rührenden Fotos: Darunter ein Bild, auf dem Romina mit Hazel im Arm vor einer großen, rosafarbenen Luftballon-Eins steht.

Auf den Bildern ist das Model mehrfach mit Hazel zu sehen, aber auch Aufnahmen aus dem Krankenhaus kurz nach der Geburt sind dabei – sowohl Romina mit dem Neugeborenen als auch ein Bild von Christian, der mit seinem Baby kuschelt. Beim Geburtstagsfest selbst durfte neben einem selbstgebackenen Erdbeerkuchen auch ein besonderes Geschenk nicht fehlen: Ein Freund des Paares schenkte Hazel ein elektrisches Auto. "Danke, dass du mir gezeigt hast, wer ich bin. Danke, dass du mich ausgewählt und zu deiner Mutter gemacht hast. Danke, dass du nicht nur mich unendlich glücklich machst. Ich lieb dich, kleine Nuss. Happy first Birthday", schrieb Romina zu ihrem Post.

Aber nicht nur Hazel wurde gefeiert, sondern auch Romina – und zwar dafür, dass sie seit einem Jahr Mutter ist. Christian überreichte ihr ein prächtiges Blumengedeck und beide pusteten eine Kerze aus und aßen Kuchen. "POV: Deine Tochter hat Geburtstag, aber der böse Wolf feiert auch die Mama", schrieb die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Romina und Christian sind seit einigen Jahren ein Paar. Die beiden wurden erstmals 2022 zusammen gesichtet, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten. Hazel ist das erste gemeinsame Kind der beiden, während Christian einen weiteren Sohn mit seiner Ex-Partnerin Antonia Elena (33) hat.

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026

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Instagram / rominapalm Christin Wolf, Hazel und Romina Palm

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm