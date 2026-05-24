Karma? Das denkt Christina Dimitriou über Ex Aleks bei PG

Christina Dimitriou (34) verfolgt die aktuelle Staffel von Prominent getrennt sehr genau – und hat ein besonderes Auge auf ihren Ex-Partner Aleksandar Petrovic (35). Aleks ist gemeinsam mit seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) in der Show zu sehen und zwischen den beiden kracht es regelmäßig. Im Blitzlichtgewitter-Interview äußerte sich Christina nun offen über den Auftritt der beiden. "Bei uns ist ja kein böses Blut. Er hat ja genug sein Karma bekommen und ich glaube, er kriegt noch hart sein Karma", behauptete sie.

Auf Nachfrage, ob sie damit "Prominent getrennt" meine, legte die Reality-TV-Bekanntheit nach: "Auch mit dem Shitstorm und allem, was noch kommt." Den Cast der aktuellen Staffel findet sie allgemein gelungen: "Ich mag es einfach, ist 'ne geile Konstellation gerade. Also, ist nicht langweilig, muss ich sagen." Dass Aleks in der Show bereits ein paar Mal Tränen vergossen hat, kommentierte sie so: "Ja, aber das Schlimme ist, auch wenn er sich jetzt ehrlich irgendwie zeigen möchte, die Leute kaufen das ja gar nicht mehr ab. Ich kenne ihn ja, ich weiß, wie er wann tickt."

Was das Verhältnis zu ihrem Ex heute betrifft, zeigt sich Christina überraschend entspannt. Zwar wurde sie damals "extrem verletzt" – doch mittlerweile sei Schluss mit dem Groll. "Er ist mein Ex-Freund. Das ist okay. Mehr ist da nicht, und mehr wird da auch nicht sein. Wir sind halt nur cool. Wir können auch wie erwachsene Menschen an einem Tisch sitzen, ohne dass wir uns die Augen auskratzen", betonte Christina. Immerhin liege die Trennung "bereits vier oder fünf Jahre zurück". Für die Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin ist das Kapitel abgeschlossen – auch wenn das nicht bedeutet, dass sie vergessen hat.

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Collage: Imago, Imago Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic, Collage

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Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

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TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020