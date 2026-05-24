Erste Scorpions-Auftritte kamen über das Arbeitsamt zustande

Rocklegenden zu Besuch beim Tauschkonzert: Klaus Meine und Rudolf Schenker (77) von den Scorpions waren jetzt in der Vox-Show Sing meinen Song in Kapstadt zu Gast. In der Sendung plauderten die beiden Bild-Berichten zufolge offen über die Anfänge ihrer inzwischen 60 Jahre alten Band. Dabei enthüllte Klaus, dass die ersten Auftritte der Scorpions nicht etwa durch cleveres Management, sondern durch Vermittlung des Arbeitsamtes zustande kamen. Besonders lebhaft erinnert er sich an einen frühen Gig in einem Goslarer Hotel, bei dem der örtliche Tennisklub tagte – ein Publikum, das so gar nicht zur Band passen wollte. "Wir kamen da rein mit unseren Verstärkern. Und die alle fein angezogen und zurechtgemacht", erinnert sich der Sänger mit einem Schmunzeln.

Was danach folgte, klingt wie eine Anekdote aus einem anderen Leben: Die Scorpions legten los und spielten "volles Brett" – mit wenig Begeisterung beim Publikum. "Die saßen da, haben sich die Ohren zugehalten und gedacht: Wer hat denn diese Band engagiert?", berichtete Klaus in der Sendung. Um den Abend zu retten, schwenkten die Musiker kurzerhand auf Tanzmusik um. "Das haben wir unter Erfahrung abgehakt. Aber die 1000 DM Gage konnten wir gut gebrauchen", so der Sänger lachend. Neben diesen heiteren Rückblicken sprach Klaus auch über einen deutlich dunkleren Moment seiner Karriere: 1982 verlor er mitten in den Aufnahmen zum Album "Blackout" seine Stimme. Ärzte entdeckten Knoten auf seinen Stimmbändern und rieten ihm sogar, sich einen neuen Beruf zu suchen. Nach zwei Operationen musste er das Sprechen und Singen komplett neu erlernen. "Ich bin heute sozusagen immer noch auf der längsten Zugabe meines Lebens", resümiert er heute mit Blick auf seine wiedergewonnene Karriere.

Die Scorpions gehören mit über 110 Millionen verkauften Tonträgern und rund 4000 Konzerten in 83 Ländern zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt. Dass die Gruppe bei "Sing meinen Song" dabei ist, war bereits im Vorfeld der aktuellen Staffel bekannt. Mit von der Partie in der beliebten Musikshow sind in dieser Runde unter anderem auch Giovanni Zarrella (48) sowie Der Graf, bekannt als das Gesicht der Band Unheilig.

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Getty Images Die Scorpions in London, 2011

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Getty Images Rudolf Schenker und Klaus Meine im August 2021 in Bonn

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Getty Images Klaus Meine und Matthias Jabs im Dezember 2023