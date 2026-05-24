Lucy Hellenbrecht blickt auf schweren Schicksalstag zurück

Mit den Worten "Ihr wolltet wissen, was der härteste Tag in meinem Leben war? Das kann ich euch gerne sagen", startet Lucy Hellenbrecht (27) ein Instagram-Reel, das sie jetzt veröffentlicht hat. Darin schildert die 27-jährige Influencerin eine Anekdote rund um ihre geschlechtsangleichende Operation. Ihre Schwester habe sie damals ins Krankenhaus gefahren, und auf der Hinfahrt hätten sie noch an einer Raststätte angehalten – alles problemlos. Nach dem Eingriff holte ihre Schwester sie wieder ab. Bei der Rückfahrt machten sie ebenfalls an einer Raststätte Halt – und auf einmal überkam Lucy die Erkenntnis, dass für sie nun die Damentoilette der richtige Ort ist: "Mir fällt es wie Schuppen von den Augen: Ich muss mich jetzt auf dieses Klo setzen!" Die Damentoilette war offenbar in einem wenig einladenden Zustand. "Meine Schwester fand's lustig, ich nicht", schloss Lucy die Geschichte ab.

Die Szene, die Lucy in ihrem Clip humorvoll aufbereitete, sorgte für zahlreiche Reaktionen, sodass Lucy anschließend in ihren Storys noch einmal nachlegte und die Erzählung einordnete. Sie stellte klar, dass die Raststätten-Erfahrung natürlich nicht wirklich ihr schlimmster Lebenstag gewesen sei. "Creator brauchen oft Hooks und Übertreibungen fürs Engagement", erklärte sie in einem schriftlichen Statement. Seit sechs Jahren sei sie auf der Plattform aktiv und führe täglich einen "Kampf gegen Menschen, die meine Reels viel zu ernst nehmen". In einer weiteren Story berichtete sie außerdem von einem anderen Erlebnis: Sie hatte einen Witz darüber gemacht, dass es ihr Mantra sei, "nicht schwanger zu sein" – woraufhin rund 160 Kommentare ihr erklärten, warum sie als Frau mit Trans-Hintergrund ohnehin nicht schwanger werden könne. Lucys Reaktion darauf: ein schlichtes "Ach was".

Lucy, die mit Model Lian Hansen liiert sein soll, unterzog sich ihren geschlechtsangleichenden Operationen im November 2020 sowie im Januar 2021, um ihre primären Geschlechtsmerkmale ihrer Geschlechtsidentität anzupassen. Bekannt wurde die in Kassel aufgewachsene Wahl-Berlinerin durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel. Seitdem ist sie als Model und Influencerin aktiv. Auf ihren Kanälen spricht Lucy regelmäßig offen über persönliche Themen – auch über ihre Erfahrungen als Frau mit Trans-Hintergrund.

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ActionPress GNTM-Lucy im März 2020

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Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht und Lian Hansen, März 2025

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Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht und Lian Hansen, März 2025