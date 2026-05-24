Dieses Geschenk machte Anna-Maria Bushido zum Hochzeitstag

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben ihren 14. Hochzeitstag mit einer ganz besonderen Überraschung gefeiert – und zwar gleich doppelt. Während der Rapper seiner Frau einen Porsche schenkte, überlegte sich die Influencerin ein sehr persönliches Präsent für ihren Mann. In einer gemeinsamen Instagram-Story erzählten die beiden, was sich Anna-Maria für ihren Ehemann überlegt hat. Dort sitzt das Paar nebeneinander auf dem Sofa, als Bushido strahlend berichtet: "Ich habe ein Geschenk bekommen, und das ist, glaube ich, das erste Mal nach vielen, vielen Jahren, wo ich nicht vorher erraten habe, was ich bekomme. Meine Frau hat sich wirklich was richtig Cooles überlegt, weil ich bin so ein bisschen nerdig."

In dem Clip erklärt der Musiker, dass ihn seine Frau mit einer Reise ganz nach seinem Geschmack überrascht hat. Er schwärmt: "Ich stehe nämlich auf alles, was so Geschichte und, ich sage jetzt mal auch vielleicht ein bisschen, nicht so Verschwörungssachen, aber so mystische Geschichten, Tempelritter und sowas alles." Darunter fällt auch die Sage des Heiligen Grals. Genau dort setzt das Geschenk an: "Meine Frau hat es auch wirklich tatsächlich hinbekommen, dass wir in Spanien, in Frankreich und dann am Ende in England landen und auf die Suche oder beziehungsweise auf die Reise gehen, eine historisch geschichtliche Reise unternehmen, wir beide zusammen."

Die Augen des Rappers leuchten, als er von seinem Hochzeitstagsgeschenk erzählt. Er erklärt weiter: "Das steht unter dem Motto des Heiligen Grals. Es ist unglaublich, weil ich liebe das ja. Ich habe 1.000 Dokus gesehen. Alle möglichen Geschichten, alle, ich sage mal, alternativen Meinungen und Theorien. Ich habe da so einen Bock drauf – und wir beide zusammen." Seine Ehefrau ergänzt wiederum: "Ja, und dann noch mit Professoren, die uns dann unterstützen und geschichtlich richtig mit uns eintauchen. Ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit." Dem ist sich zumindest Bushido voll und ganz sicher: "Wow, werden wir haben." Ob es mit Anna-Marias neuem Porsche durch Europa geht, erwähnten die zwei hingegen nicht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026