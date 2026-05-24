Kylie Minogue leidet unter Angstzuständen und Selbstzweifeln

Kylie Minogue (57), BRIT-Awards- und Grammy-Gewinnerin, gewährt seltene Einblicke in ihr Seelenleben: Die Popsängerin spricht jetzt offen über ihre mentale Gesundheit. Im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun erklärt die Australierin: "Ich habe immer noch Angstgefühle und Selbstzweifel. Nein, nicht ständig, aber ein gesundes Maß davon ist gut. Ich weiß jetzt besser, was ich tue, und das ist befriedigend. Es gibt definitiv solche Momente, aber sie überschatten nicht alles." Trotz aller Unsicherheit denkt sie keineswegs ans Aufhören, sondern möchte am liebsten noch mit 80 auf der Bühne stehen.

Dort könne sie alles "bündeln" und sich freier ausdrücken. Ihre Offenheit zieht sich auch durch ihre neue Netflix-Dokumentation, die ihr Leben aus fast 40 Jahren Musikkarriere beleuchtet. Im Interview mit "Good Morning Britain" verrät sie, warum sie das Projekt gewagt hat: "Es war eine Gelegenheit, innezuhalten, diese ausführlichen Interviews zu führen und das Vertrauen aufzubringen, wirklich ehrlich zu sein." Thema der Doku sind unter anderem ihre Brustkrebserkrankung sowie ihre großen Liebesgeschichten mit ihrem "Neighbours"-Kollegen Jason Donovan (57) und dem INXS-Sänger Michael Hutchence (†37). Vor allem die Liebe zu Letzterem nimmt in dem Film großen Raum ein. Kylie und Michael waren von 1989 bis 1991 ein Paar, und die Sängerin bricht vor der Kamera in Tränen aus, als sie von Michael erzählt.

Kylie erinnert sich, wie sie nach der Trennung kurzerhand nach Paris flüchtete, weil sie weder in London noch in Australien bleiben wollte. Dort zog sie mit einem Schlafsack auf das Sofa einer Bekannten und deren Mitbewohnerin. Letztere sei bis heute ihre beste Freundin. Michael beschreibt sie als Mann, der ihr Leben komplett verändert habe, und sagt: "Wir waren gut zusammen." Trotzdem habe die Fernbeziehung wegen seiner Tourneen immer mehr gelitten. Rückblickend nennt Kylie ihn ihren ersten großen Liebeskummer. "Das war definitiv ein ganz besonderer Moment, und wahrscheinlich suche ich seitdem nach etwas Ähnlichem – und habe es noch nicht gefunden." Michael starb 1997, und Kylie sagt, sie fühle ihn noch immer bei sich: "Er war in so vieler Hinsicht ein Erster. Und zu diesen Ersten gehörte auch der Herzschmerz. Ich war am Boden."

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Getty Images Bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

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Getty Images Kylie Minogue und Chris Martin, Juni 2019

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REX FEATURES LTD. / ActionPress Kylie Minogue und Michael Hutchence in den 90er-Jahren