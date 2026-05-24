Alec Baldwins Tochter Ireland erwartet ihr zweites Kind

Ireland Baldwin (30) ist erneut schwanger! Das Model erwartet mit seinem Freund, dem Musiker und Produzenten RAC, sein zweites gemeinsames Kind. Die freudige Neuigkeit verkündete die Tochter von Alec Baldwin (68) am Samstag auf Instagram und ließ dabei ihre Follower auf eine kreative Art und Weise an dem besonderen Moment teilhaben. In einem liebevollen Video verteilte sie ein Babytuch, einen Strampler und ein Fläschchen an verschiedenen Stellen in ihrem Zuhause – und ließ dabei keinen Zweifel daran, dass bald Nachwuchs ansteht.

Mit einem Augenzwinkern warf Ireland in dem Clip außerdem eine Weinflasche aus ihrem Haushalt – diese machte kurzerhand Platz für Schlafmittel, ein offensichtlicher Wink auf die schlaflosen Nächte, die das Paar erwartet. Den krönenden Abschluss des Videos bildeten Ultraschallbilder, die Ireland ihren Fans stolz präsentierte. Die Fans freuen sich für die junge Familie. "Ich liebe dieses Reveal", kommentierte eine Userin. Eine weitere schloss sich an und gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch! So ein lustiger Weg, uns das zu sagen!"

Im vergangenen Jahr ließ Ireland ihre Fans auch an einer ganz anderen Seite ihres Lebens teilhaben. In einem Essay auf Substack schrieb sie über eine besonders harte Phase vor rund zehn Jahren. Damals habe sie nach einer toxischen Beziehung sowie Alkohol- und Medikamentenmissbrauch einen dreiwöchigen Aufenthalt in der Reha antreten müssen. Der Auslöser: Ireland wachte nach einem Blackout in einem Krankenhaus auf. An ihrer Seite saß Alec Baldwin. "Er war mein Fels an diesem Tag", erklärte sie in ihrem Text.

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Imago Ireland Baldwin bei der Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood

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Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin zeigt Ultraschallbilder, Mai 2026

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Getty Images Ireland und Alec Baldwin