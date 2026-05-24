So vermögend sind Bushido und Anna-Maria Ferchichi wirklich

München statt Musikbusiness: Anna-Maria Ferchichi (44) spricht jetzt so offen wie selten über das Luxusleben an der Seite von Bushido (47) – und macht kein Geheimnis aus ihrem Kontostand. "Ich habe einen sehr reichen Mann geheiratet, das ist kein Geheimnis", erklärt die achtfache Mama gegenüber Bild und lächelt ganz entspannt. Neben ihr sitzt Ehemann Anis Ferchichi, den die meisten als Rapper Bushido kennen. Der Familienvater erzählt im Gespräch, wie er seit 24 Jahren konsequent Geld in Immobilien, Firmen und Beteiligungen steckt und daraus ein Millionenvermögen aufgebaut hat. Sein Motto im Interview: Gib ihm eine Million – und er mache fünf daraus.

Anna-Maria beschreibt ihren Mann nicht als Draufgänger, sondern als kühlen Strategen, der lieber analysiert, kalkuliert und langfristig plant, statt sein Geld in Luxusexzesse zu stecken. Schon früh habe Bushido neben der Musik andere Einnahmequellen gesucht, Investments sorgfältig geprüft und sein Vermögen leise, aber stetig vergrößert. Heute liege das Geld der beiden nicht in getrennten Töpfen, wie die Unternehmerin betont: Es gebe einen gemeinsamen Topf, verteilt auf mehrere Konten in verschiedenen Ländern, und wer am Ende das Essen bezahlt, spiele in ihrem Alltag keine Rolle. Gleichzeitig hat sich Anna-Maria über Instagram ein eigenes Business aufgebaut, arbeitet mit langjährigen Werbepartnern, hat ein Management im Rücken und kann lukrative Kooperationen auch ablehnen. Für Bushido selbst hat Reichtum inzwischen eine andere Bedeutung bekommen: Struktur, Verantwortung und das Leben mit acht Kindern – das sei für ihn der wahre Wohlstand.

Privat zeigt sich, wie eng die beiden ihren Alltag inzwischen verzahnt haben. Während Bushido nach eigenen Worten mittlerweile als "Musik-Rentner" morgens die Kinder zur Schule bringt, verhandelt er zu Hause mit seinen Mädchen über Schlafenszeiten – und wird nicht immer ernst genommen. Anna-Maria organisiert ihren Unternehmerinnen-Alltag bewusst so, dass sie möglichst viel Zeit mit der Großfamilie verbringen kann und ihre Projekte von zu Hause aus stemmt. Dass der Rapper seine Liebe auch mit großen Gesten zeigt, ist ebenfalls bekannt: Zum 14. Hochzeitstag überraschte er seine Frau sogar mit einem neuen Porsche und einer aufwendig geplanten Aktion, bei der sie bis zum Schluss nicht wusste, was sie erwartet.

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026