Versöhnungsappell? David Beckham teilt altes Foto mit Söhnen

David Beckham (50) hat Grund zu feiern. Der Inter Miami FC hat die US-amerikanische Meisterschaft gewonnen. Als einer der Eigentümer des Fußballteams teilte der Ex-Sportler nun Fotos auf Instagram, die ihn mit seiner Familie und der Trophäe auf dem Plateau zeigen. Obwohl Sohnemann Brooklyn Beckham (26) an dem Tag nicht dabei ist, ist er trotzdem auf dem Social-Media-Account seines Papas zu sehen. David postete nämlich obendrein ein Foto aus dem Jahr 2012, als er selbst als Spieler den Titel gewann. Der Schnappschuss zeigt alle drei Söhne mit ihrem Vater. Ein Anblick, der den Familienvater sichtlich emotional stimmt. "Lizenz zum Weinen", schrieb er zu den Bildern.

Die Geste könnte als ein Zeichen der Versöhnung gegenüber Brooklyn verstanden werden, der schon länger von den restlichen Familienmitgliedern der Beckhams entfernt lebt. Unstimmigkeiten schienen zuletzt zuzunehmen, nachdem Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) wichtige Ereignisse wie Davids fünfzigsten Geburtstag oder seine Ernennung zum Ritter sowie jüngste Familienfeiern ausgelassen hatten. Grund für den Zoff sollen laut Insidern Unstimmigkeiten zwischen den Beckhams und Nicola sein. "Es scheint, als hätten sie gedacht, sie könnten Nicola ohne Konsequenzen beschimpfen. Sie haben nicht nachgelassen", packte eine Quelle gegenüber Daily Mail aus.

Vor dem Streit galten die Beckhams als Vorzeigefamilie. Seit 1999 sind der Ex-Kicker und das Spice Girl verheiratet. Sohn Brooklyn wurde im selben Jahr geboren, Romeo (23) folgte 2002 und Cruz (20) kam 2005 dazu. Harper (14), das einzige Mädchen und Nesthäkchen der Sippe, rundete das Familienglück 2011 ab. Brooklyn interessiert sich für Fotografie und Kulinarik und macht immer wieder mit Kochvideos im Netz auf sich aufmerksam. Währenddessen trat Romeo als Fußballspieler und Model in die Fußstapfen seiner Eltern und Cruz verfolgt eine Karriere als Musiker.

Getty Images David Beckham beim Achtelfinalspiel der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 am 29. Juni 2025 in Atlanta

Getty Images David Beckham mit Brooklyn, Cruz und Romeo nach dem MLS-Cup-Sieg der LA Galaxy 2012

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023