Lucien Laviscount dankt David Beckham für Filmkarriere

Lucien Laviscount (33) blickt dankbar auf den Moment zurück, der seine ganze Karriere ins Rollen brachte: In der Show "Beckham And Friends Live" erzählte der "Emily In Paris"-Star jetzt, wie Fußballlegende David Beckham (51) ihn als Kind überhaupt erst zum Schauspielern brachte. Die beiden trafen sich bereits 2002 bei einem Fotoshooting für Marks and Spencer in Großbritannien, als Lucien gerade einmal zehn Jahre alt war. Dort entdeckte David das Talent des Jungen, stellte ihm entscheidende Fragen zu seinen Träumen – und sorgte schließlich sogar dafür, dass er an eine Schauspielagentur vermittelt wurde, wie in der Sendung deutlich wurde.

In der Talkrunde auf Paramount+ erinnerte sich David daran, wie ihm der kleine Lucien damals direkt aufgefallen war. "Wir hatten diese Gruppe von Kindern. Lucien stach meilenweit heraus", erzählte der frühere Kicker in der Show. Er habe den Jungen während des Shootings spontan gefragt: "Hast du jemals über Schauspielerei nachgedacht?" Anschließend habe er seinem Team gesagt, dass man dem Kind unbedingt einen Kontakt zu einer Agentur besorgen müsse. David gab zu, dass er diese Aktion später völlig vergessen hatte – bis er Lucien Jahre danach in einem Interview sah, in dem der Schauspieler die Geschichte öffentlich machte und seinen berühmten Förderer dafür erwähnte.

Für Lucien hatte dieser Tag nachhaltige Folgen. In der Sendung schilderte der Serienstar, wie sehr die unerwartete Unterstützung sein Leben geprägt hat: "Es hat mein Leben verändert, das Leben meiner Familie, es war wie ein Nordstern für das, was ich jetzt mache", erklärte er und bedankte sich noch einmal mit einer innigen Umarmung bei David. Der Brite, der später in Shows wie "Coronation Street", "Waterloo Road" und "Grange Hill" vor der Kamera stand, nahm 2011 an "Celebrity Big Brother" teil und schaffte schließlich mit seiner Rolle als Alfie in "Emily In Paris" den internationalen Durchbruch.

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Getty Images, Getty Images Lucien Laviscount und David Beckham

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026

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Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel