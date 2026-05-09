David Attenborough wird 100: Charles & David Beckham feiern

Großbritannien feiert Sir David Attenborough. Der berühmte Naturforscher wird beeindruckende 100 Jahre alt. Davor zieht sogar König Charles (77) seinen Hut. Auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Palastes werden ein paar Bilder geteilt, die David zusammen mit der Königsfamilie zeigen. Darunter ist auch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die den Dokumentarfilmer in jungen Jahren mit Charles und seiner Schwester Prinzessin Anne (75) als Kinder zeigt. "[Wir] wünschen Sir David Attenborough einen wunderschönen 100. Geburtstag. Genießen Sie die besondere Feier heute Abend", ist unter dem Post zu lesen. Auch Fußballstar Sir David Beckham (51) teilt einige Bilder von David in seinem Element: der Natur. "Alles Gute zum 100. Geburtstag an unser Nationalheiligtum", zeigt er seinen Respekt.

Charles und David sind aber nicht die Einzigen, die den Autor an seinem Ehrentag würdigen. Die Naturschutzorganisation WWF veröffentlichte ein Video, in dem sich zahlreiche Stars zusammentaten, um David Glückwünsche zu senden. Darin zu hören sind unter anderem die Filmstars Dame Judi Dench (91), Ewan McGregor (55) und Morgan Freeman (88) sowie Spice Girl Geri Halliwell (53), Asa Butterfield (29), Outlander-Star Sam Heughan (46) und Game of Thrones-Darsteller Iwan Rheon (40). Die Stars sprechen jeweils eine Zeile aus dem Song "What a Wonderful World" von Louis Armstrong. In den vergangenen Tagen richteten auch schon Prinz Harry (41) und Großbritanniens Premierminister Keir Starmer Glückwünsche an David aus.

David ist seit jeher wohl eine der stärksten Stimmen für den Umweltschutz. Als Naturfilmer produzierte er zahlreiche Dokumentationen und machte es sich zur Herzensaufgabe, den Menschen die Wichtigkeit der Tier- und Pflanzenwelt näherzubringen. Die Herzen seiner Zuschauer eroberte der Brite aber vor allem durch seine sympathische und warmherzige Art. TV-Produzent Alastair Fothergill schrieb in einem Beitrag für The Sunday Times, David sei ein brillanter Geschichtenerzähler, dem man am Lagerfeuer einfach zuhören müsse. Um das Geburtstagskind gebührend zu ehren, zeigt die BBC zudem heute Abend in Großbritannien die Dokumentation "David Attenborough's 100 Years on Planet Earth".

Anzeige Anzeige

Getty Images David Attenborough und König Charles bei der Premiere von "Ocean With David Attenborough" in London 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images David Attenborough in Washington