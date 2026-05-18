Brooklyn Beckham genießt Weindate statt Familienfeier

Während die Familie Beckham den 80. Geburtstag von Victoria Beckhams (52) Vater Anthony Adams mit einer großen Party feierte, verbrachten Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) den Abend auf ganz andere Weise: Die beiden kuschelten sich gemütlich auf dem Sofa ein und stießen mit gut gefüllten Weingläsern an. Nicola teilte auf Instagram intime Einblicke aus diesem Abend und präsentierte ihren Mann dabei als ihre engste Vertrauensperson. Das Familienfest der Beckhams war für die beiden offenbar keine Option – Brooklyn ließ sich bei der Feier nicht blicken.

Auf den Bildern, die Nicola auf ihrem Account veröffentlichte, war das Paar in trauter Zweisamkeit zu sehen, eng aneinandergeschmiegt auf dem Sofa, die Weingläser in der Hand. Die Schauspielerin bezeichnete Brooklyn dabei als ihren "besten Freund" – eine Aussage, die einen eindeutigen Blick auf ihr enges Verhältnis gewährt. Während bei den Beckhams gefeiert wurde, schien das Paar das ruhige Weindate sichtlich zu genießen.

Dass Brooklyn der Geburtstagsfeier für seinen Großvater fernblieb, fügt sich in ein Bild ein, das sich in der jüngeren Vergangenheit immer deutlicher gezeigt hat. Zwischen dem Ältesten der Beckham-Kinder und seiner Herkunftsfamilie soll es Spannungen geben, seit er 2022 Nicola heiratete. Victoria hatte die Party für ihren Vater mit großem Aufwand organisiert und war dabei von Ehemann David Beckham (51) sowie den gemeinsamen Kindern begleitet worden – lediglich Brooklyn fehlte auf den zahlreichen Fotos, die im Nachgang kursierten.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz zeigen sich verliebt.

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https://www.instagram.com/p/DYdc2paGEvk/?img_index=3 Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrem Vater Anthony Adams, 2026