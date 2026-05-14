Kochkunst oder Flop? Brooklyn Peltz-Beckhams Burger-Debakel

Brooklyn Peltz-Beckham (27) ist für seine Kochvideos bekannt – doch sein jüngstes Rezept auf Instagram sorgte eher für Gelächter als für Begeisterung. Der 26-Jährige teilte diese Woche ein Video, in dem er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Zach einen Burger mit Pommes frites zubereitete. Das Gericht sollte eigentlich für ihre Hot Sauce Cloud 23 werben. Stattdessen hagelte es in den Kommentaren Kritik: Die Fans störten sich daran, dass Brooklyn die Chips erst nach dem Burger zubereitete und alles zu unterschiedlichen Zeiten fertig war. Auch die Wahl von Sauerteigbrot als Burgerbrötchen ließ viele Zuschauer ungläubig zurück.

Die Kommentare auf Instagram ließen nicht lange auf sich warten. "Bahnbrechend. Ein Burger mit Hot Sauce", schrieben einige User spöttisch, während andere bemängelten: "Du musst an deinem Timing arbeiten, Brooklyn, alles muss gleichzeitig fertig sein." Ein weiterer Nutzer kommentierte trocken: "Kaltes gegrilltes Käsesandwich mit Pommes. Bravo." Nicht alle ließen sich jedoch vom Spott mitreißen – manche Fans zeigten sich auch begeistert und schrieben "Sieht toll aus!!" in die Kommentare. Es ist nicht das erste Mal, dass der älteste Sohn von Victoria Beckham (52) und David Beckham (51) mit einem Kochvideo für gemischte Reaktionen sorgte. Bereits im vergangenen Monat wurde ein Thunfisch-Sandwich-Tutorial von ihm belächelt, bei dem er unter anderem Apfelstücke, Gewürzgurken und seine Hot Sauce in den Thunfischsalat mixte.

Während Brooklyn in den sozialen Medien für Diskussionen sorgt, verbrachte sein Vater David jüngst einen entspannten Abend mit Sohn Romeo im Londoner Edel-Sushirestaurant Sushi Kanesaka im Mayfair-Hotel 45 Park Lane. David teilte auf Instagram ein Selfie mit dem 23-Jährigen und schrieb dazu: "Ein wunderbares Dinner mit meinem Jungen." Das exklusive Restaurant mit nur neun Plätzen an der Theke bietet ein 18-Gänge-Menü für 470 Euro pro Person an. Hintergrund des Abends ist bemerkenswert: Brooklyn hatte im Januar öffentlich erklärt, kein Interesse an einer Versöhnung mit seinen Eltern zu haben, und auch seine Geschwister Romeo, Cruz und Harper als unaufrichtig bezeichnet. Früher teilten Brooklyn und sein Vater die Leidenschaft für japanisches Essen – zum 21. Geburtstag des Hobbykochs gingen die beiden noch gemeinsam Sushi essen.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Zach und Brooklyn Beckham, April 2026

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026