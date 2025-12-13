Kein Girls Girl? Nura kritisiert "Forsthaus Rampensau"-Henna

Nura (36) hat in ihrem Podcast "Sendezeit mit Nura" deutliche Worte für Reality-TV-Bekanntheit Henna gefunden. Die Musikerin kritisierte sie dafür, dass sie im Forsthaus Rampensau Germany den vergebenen Marc-Robin Wenz immer wieder in Situationen bringe, die unangebracht scheinen. "Er macht förmlich nichts, man merkt, er ist halt wirklich vergeben", betonte Nura und lobte gleichzeitig Yeliz Koc (32) und Dilara Kruse, die im Forsthaus stark darauf achten, dass niemand fremdgeht. Enttäuschung schwingt in ihren Worten deutlich mit: "Deswegen verstehe ich es überhaupt nicht, wie Henna im selben Atemzug zu einem Marc-Robin sagt: 'Komm, lass mal bitte dort und dort hingehen.'"

Einen weiteren brisanten Vorwurf ließ die 36-Jährige nicht unkommentiert. Ohne Namen zu nennen, verriet sie, dass Henna angeblich Kontakt zu einem Mann pflegt, den viele boykottieren, weil er einer Frau Schaden zugefügt habe. "Ein Vögelchen hat mir gezwitschert", ergänzte die Musikerin und machte deutlich, wie schockiert sie über diese Information ist. Diese Äußerungen werfen ein neues Licht auf die sonst so gefeierte Persönlichkeit, die im Forsthaus für ordentlich Schlagzeilen sorgt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Freundschaft-Plus von Marc-Robin und Henna für Gesprächsstoff gesorgt. Schon vor dem Forsthaus verband die beiden eine enge Beziehung mit gewissen Vorzügen, wie Marc-Robin in einer Instagram-Fragerunde bestätigte. "Letztes Mal ist eine Weile her. Im Vordergrund stand aber auch immer die Freundschaft und das Zwischenmenschliche und nicht das Freundschaft-plus-Ding", stellte der Realitystar damals klar. Offenbar hatten sich die Prioritäten der beiden verschoben und das Knistern zwischen ihnen war bereits vor Drehbeginn abgeflaut.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / nura, Instagram / hennschka Collage: Nura und Henna

Anzeige Anzeige

Joyn Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Team im "Forsthaus Rampensau Germany"

Anzeige Anzeige

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3