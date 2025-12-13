Sarah Franssen fürchtet sich nicht vor Alltag mit zwei Babys

Sarah Franssen (27) und ihr Ehemann Henri freuen sich auf ihr zweites Kind. Erst im August wurden die beiden Eltern der kleinen Cleo und nun ist bereits erneut Nachwuchs unterwegs. Im Interview mit Promiflash erklärte die Social-Media-Bekanntheit, dass sie dem bevorstehenden Leben mit zwei Babys durchaus gelassen entgegenblickt. "Angst haben wir gar nicht, sondern eher Respekt", betonte die Influencerin. Sie ist sich bewusst, dass es anstrengend werden könnte, ist jedoch überzeugt, dass alles machbar ist: "Irgendwie schafft man das immer."

Sarah und Henri haben sich bereits mit den Herausforderungen beschäftigt, die auf sie zukommen könnten. Die frischgebackene Mutter sieht sowohl Vor- als auch Nachteile in dem geringen Abstand der beiden Schwangerschaften. "Hätten wir ein Jahr gewartet, dann wäre Cleo schon was älter, würde aber vielleicht mehr Aufmerksamkeit haben wollen", überlegte sie im Gespräch mit Promiflash. Statt sich den Kopf zu zerbrechen über "was wäre, wenn", ist die junge Familie voller Vorfreude und bereit, sich auf die kommenden Veränderungen einzustellen.

Die Neuigkeit über Sarahs erneute Schwangerschaft überrascht besonders, da nur drei Monate seit Cleos Geburt vergangen waren. Auf Instagram teilte die Influencerin mehrere Fotos, mit denen sie die zuckersüßen Babynews verkündete. "1 + 1 = 4. Drei Monate ist die Geburt von Cleo her und zuerst dachte ich, dass wir noch etwas warten, aber es hat sich einfach richtig angefühlt und wir sind mehr als glücklich", schrieb sie dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Influencerin Sarah Franssenmit Tochter Cleo, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Influencerin Sarah Franssen und ihr Partner Henri

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia