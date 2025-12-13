Nach Promi-Büßen: Rafi Rachek & Vanessa feiern Freundschaft

Vanessa Brahimi und Rafi Rachek (35) haben nach der TV-Ausstrahlung von Das große Promi-Büßen zueinander gefunden – nicht als TV-Duo, sondern als Freunde, die zusammen durch dick und dünn gehen. In den Folgen der ProSieben-Sendung stellten sich beide ihren eigenen Fehlern und schwer verdaulichen Momenten aus der Vergangenheit. Dabei standen sie einander spürbar zur Seite. Jetzt zeigt Vanessa auf Instagram, wie eng die Verbindung geworden ist. Sie teilt vertraute Bilder mit Rafi. Auf einem Foto drückt er ihr einen herzlichen Kuss auf die Wange. Dazu findet die Reality-Bekanntheit klare Worte über das, was nach dem Show-Stress geblieben ist.

Die ehemalige Teilnehmerin von Das Sommerhaus der Normalos schwärmt öffentlich von der Freundschaft, die sie so nicht erwartet hatte. "Keiner hat an uns geglaubt, man hat versucht, mir diese Freundschaft auszureden, aber genau daraus ist etwas entstanden, das stärker ist als jedes Chaos," so Vanessa auf Instagram. Sie sei dankbar, "dass aus all dem Drama ein Mensch geblieben ist, der wirklich echt ist. Danke, dass ich mit dir einen wahren Freund an meiner Seite habe, auf den ich mich immer verlassen kann." Die Bilder unterstreichen den Ton: Nähe statt Konkurrenz, Vertrauen statt Taktik. Dass beide in der Sendung an ihre Grenzen gingen, scheint der Anfangspunkt für etwas gewesen zu sein, das auch abseits der Kameras trägt. Rafi zeigt sich gelöst, die Influencerin wirkt sichtlich entspannt – und beide senden die gleiche Botschaft: Sie halten zusammen.

Privat hatte Vanessa zuletzt mehrfach offengelegt, wie sehr sie die Aufarbeitung ihrer vergangenen TV-Zeit beschäftigt. Die Reality-Darstellerin sprach darüber, dass die Inszenierung im Format-Dauerfeuer ihren Blick auf Beziehungen und Verbundenheit geschärft hat. Dass sie nun ausgerechnet im Nachgang einer Konfrontations-Show Freundschaft als Halt erlebt, passt zu dieser Entwicklung. Rafi, der in der TV-Welt selbst Höhen und Tiefen kennt, scheint für die Netz-Bekanntheit dabei ein verlässlicher Fixpunkt zu sein. In den Kommentaren feiern Follower die entspannte Chemie der beiden. Für Vanessa zählt offenkundig weniger die Bühnenrolle als das echte Miteinander. Und genau dieses Private, das Vertrauen im Kleinen, rückt sie nun in den Mittelpunkt – mit Bildern, die ohne große Erklärungen auskommen, und Worten, die ihre neue Nähe auf den Punkt bringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Die Reality-Stars Vanessa Brahimi und Rafi Rachek verstehen sich offensichtlich wunderbar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Vanessa ist dankbar, Rafi in ihrem Leben zu haben

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Auch beim Shopping ist Rafi für Vanessa ein guter Begleiter