Es ist ein...: Ana Kohler und Luca verraten Babygeschlecht

Ana Kohler (27) und Luca Heubl (28) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und jetzt ist auch das Geschlecht ihres Nachwuchses bekannt. Der besondere Moment wurde von den beiden auf Instagram festgehalten, als sie in gemütlicher Zweisamkeit die Überraschung erlebten. Aufgeregt saßen die Musikerin und das Model nebeneinander, mit einer verschlossenen Box. Noch bevor sie die Box öffneten, äußerte Ana bereits eine Vermutung: "Ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Junge." Sie behielt recht – aus der Box kam ein blauer Teddy zum Vorschein. Luca zeigte sich begeistert. "Du hattest recht. Es ist ein Baby Junior", sagte er, während die beiden vor Freude strahlten.

Ursprünglich wollte das Paar das intime Video nicht mit der Öffentlichkeit teilen, da sie negative Reaktionen befürchteten. Doch ihre Entscheidung änderte sich, wie Ana in einer Social-Media-Story erklärte. Der Moment sei "einer der schönsten und emotionalsten" ihres Lebens gewesen und daher etwas, das sie nun doch ihren Fans zeigen wollten. Die junge Familie strahlt vor Glück und nimmt ihre Community auf diesem besonderen Weg Stück für Stück mit, nachdem sie sich zunächst entschieden hatten, einige Details noch für sich zu behalten.

Luca und Ana sind seit einiger Zeit öffentlich ein Paar und teilen regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung und ihren Alltag mit ihren Fans auf Social Media. Vor rund fünf Wochen hielten die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Babys noch geheim. Im Promiflash-Interview sagten sie damals lediglich, dass sie diese besondere Information für sich behalten möchten. Luca erklärte noch, dass die beiden schon einen Namen ausgesucht hätten, diesen aber ebenfalls noch nicht preisgeben wollten. Offenbar wollten sie diesen Meilenstein ganz privat genießen, bevor sie ihre Fans daran teilhaben ließen.

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Kohler, November 2025

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Kohler, November 2025

Getty Images Ana Kohler und Luca Heubl im September 2022

