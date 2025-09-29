Babyglück: In diesem Monat ist schwangere Ana Kohler bereits

Ana Lisa Kohler (27) und Luca Heubl (28) haben Ende September eine wunderbare Nachricht mit ihren Fans geteilt: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit im Oktober 2024 überraschten die Musikerin und das Model mit der freudigen Neuigkeit. Ana, die sogar ihren neuen Song "Superman" ihrem Mann gewidmet hat, ist bereits im fünften Monat schwanger: "Ja, unser kleines Wunder war geplant. Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell klappt", verriet sie erste Details in einem Interview mit Promiflash. Sichtlich schwelgen die beiden in ihren Glücksgefühlen: "Wir könnten nicht dankbarer sein", schwärmte Luca.

Das Paar, das über Social-Media-Plattformen eine große Fangemeinde hat, spricht offen über ihre Freude und Aufregung, die die Schwangerschaft mit sich bringt. Ana, die auf TikTok und Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben gibt, lässt ihre Fans auch diesmal an diesem neuen Kapitel teilhaben. Sie postete sogar ein bewegendes Video, das unter anderem Ultraschallbilder zeigt. Was sie allerdings noch unbeantwortet lassen, ist: Bisher gibt es keine Details darüber, ob die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Babys bereits kennen oder ob sie als Überraschung bis zur Geburt warten möchten.

Das Model und die Musikerin zeigen sich seit ihrer Hochzeit online als das absolute Traumpaar und begeistern immer wieder mit liebevollen Einblicken in ihre Beziehung. Ana und Luca machten bereits im vergangenen Jahr ihre emotionale Reise bis hin zu ihrer Hochzeit mit einem Video ihrer bewegenden Momente für ihre Fans erlebbar. Im Interview mit Promiflash erinnerte sich Ana einst an das "spontane" Kennenlernen: "Wir haben supergut harmoniert und irgendwann kam das dann zustande. Ich glaube, das war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick!" Die beiden gehen nun bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. 2020 lernten sie sich in Köln am Rudolfsplatz kennen – und wenige Monate später auch lieben.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Ana Kohler und Luca Heubl im Oktober 2023

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Lisa Kohler bei ihrer Trauung

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler und Luca Heubl, Influencer