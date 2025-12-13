Nach der Verlobung: Ryan Destiny plant ihre Traumhochzeit

Ryan Destiny (30) und Keith Powers freuen sich auf ihren großen Tag: Nach ihrer Verlobung im Oktober hat die Schauspielerin nun mit der Planung ihrer Hochzeit begonnen. Bei einem Event in Los Angeles erzählte sie E! News, dass sie die Vorbereitungen genießt, auch wenn es nicht immer einfach sei. "Es ist ein Prozess, ich genieße es", schwärmte sie. Sie gab zudem zu, dass sie versucht, geduldig zu sein, gleichzeitig aber auch sicherstellen möchte, dass alles rechtzeitig erledigt wird.

Im Oktober bestätigten die Schauspielerin und der Schauspieler ihre Verlobung ganz offiziell mit einem gemeinsamen Instagram-Post. In dem Beitrag schwärmte Keith: "Verlobt mit der Liebe meines Lebens." Die beiden präsentierten sich auf mehreren Fotos in einem modernen Haus, mal im eleganten Abendkleid, mal im lässigen Strickpullover. Besonders ins Auge fiel dabei der große Verlobungsring, den Ryan auf den Bildern stolz zeigte.

Die Fans der beiden waren aus dem Häuschen. Unter dem Post sammelten sich zahlreiche Glückwünsche. "Ich freue mich so für euch beide. Herzlichen Glückwunsch", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Das hat mir den Tag versüßt." Die beiden gelten für viele als echtes Traumpaar – auch, weil ihre Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen begann und die Turteltauben jetzt endlich ihren nächsten großen Schritt wagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Destiny bei der Critics Choice Association Celebration of Black Cinema & Television in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Destiny und Keith Powers bei der Weltpremiere von "The Perfect Find" beim Tribeca Film Festival in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Destiny und Keith Powers bei den BET Awards 2018 im Microsoft Theater in Los Angeles