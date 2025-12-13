Das hat Germain Wolf aus Beziehung mit Ex Jessi gelernt

Germain Wolf und Jessica Hnatyk (25) lernten sich bei Ex on the Beach kennen und gingen nach den Dreharbeiten eine Beziehung ein. Bei Temptation Island V.I.P. zerbrach ihre Liebe schließlich. Heute ist Germain ein zufriedener Single und wieder in Datingshows unterwegs – aktuell bei "Match in Paradise". Im Interview mit Promiflash erklärt er, was er aus seiner romantischen Vergangenheit gelernt hat und wie ihn seine Erfahrungen beim Dating beeinflussen.

"Das Wichtigste, was ich so gelernt habe, ist, immer offen und ehrlich zu sein in einer Beziehung und zu kommunizieren mit dem Partner", erzählt Germain im Gespräch mit Promiflash. Er erklärt: "Das ist einfach wichtig, dass keine Sachen überraschend erst später rauskommen und der Partner sich dann irgendwie blöd vorkommt, weil man gewisse Geschehnisse nicht erzählt hat." Zudem sei es wichtig, nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen – eine Erkenntnis, die er bei "Match in Paradise" auf die harte Tour gelernt hat.

Im Interview mit Promiflash plaudert Germain ebenfalls aus, was aus ihm und Maxi wurde. Maxi war Verführerin in der "Temptation Island V.I.P."-Staffel, in der Germain und Jessicas Beziehung zugrunde ging. Nach den Dreharbeiten wurden er und Maxi immer wieder gemeinsam gesehen. "Na klar, wir haben uns kennengelernt. Aber ja, gewisse Punkte haben einfach nicht gepasst. Ich war auch zu dem Zeitpunkt nicht richtig ready für eine Beziehung und deswegen hat das nicht funktioniert", schildert Germain. Kontakt haben die beiden heute nicht mehr.

Imago, Imago Collage: Germain Wolf, Jessica Hnatyk

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / germain_e Germain, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2024

