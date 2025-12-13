Jada Pinkett Smith sorgt mit Samt-Weihnachtsbaum für Wirbel

Jada Pinkett Smith (54) enthüllte auf Instagram ihren außergewöhnlichen Weihnachtsbaum und sorgte schnell für Diskussionen. Wie ihre Fotos zeigen, ist der "Baum" kegelförmig, in tiefroten Samtstoff gehüllt und reicht fast bis zur Decke. Gekrönt wird das auffällige Stück von einem glitzernden Kristallstern, auf dessen Spitzen kleine Engelsfiguren mit Flügeln und Köpfen thronen. "Dieses Jahr wird ein sehr samtenes Weihnachten", schrieb die Schauspielerin zu dem Post. Einige Fans feiern das Dekoelement als "elegant, königlich und poetisch". Ein User kommentiert: "Das sieht wirklich toll aus."

Doch nicht alle Follower können dem Kunstwerk aus Samt etwas abgewinnen. Einige Beobachter beschrieben den Baum als "gruselig" oder "düster". "Liegt es an mir, oder sieht das aus wie ein Hexenhut?", fragte sich ein anderer Nutzer in den Kommentaren. Auch der große Elf im Hintergrund der Bilder sorgte bei einigen für Unbehagen. "Was zur Hölle sitzt da auf dem Kaminsims?", schrieb ein besorgter Fan. Das negative Feedback zu ihrem experimentellen Baum scheint Jada jedoch nicht zu stören.

Die Weihnachtszeit ist für Jada in diesem Jahr nicht so besinnlich wie sonst. Die US-Amerikanerin befindet sich momentan in einem Rechtsstreit mit Bilaal Salaam, einem ehemaligen Freund ihres Mannes Will Smith (57). Laut Entertainment Weekly wird ihr vorgeworfen, dem Mann gedroht zu haben, er würde "eine Kugel abkriegen", sollte er sich weigern, eine Verschwiegenheitsklausel zu unterschreiben. Bilaal fordert in seiner Klage Schadensersatz in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Instagram / jadapinkettsmith Jada Pinkett Smiths Weihnachtsbaum 2025

IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019