Taylor Swift verrät: Travis Kelce ist ihre große Liebe

Taylor Swift (36) hat bei ihrem Auftritt in der "The Late Show with Stephen Colbert" ein rares und besonders emotionales Interview gegeben. Die Sängerin nutzte die Gelegenheit, um ihre Verlobung mit Football-Profi Travis Kelce (36) zu thematisieren. "Ich hatte großes Glück", erklärte sie dem Gastgeber und gestand, wie viel ihr der NFL-Star, den sie als ihre große Liebe bezeichnet, bedeutet. Taylor verriet außerdem, dass sie auf Travis zählen könne, wenn es um Rat oder Unterstützung gehe: "Ich kann mit ihm über alles reden."

Die Verlobung, die das Paar im August öffentlich gemacht hatte, war offenbar ein wahrer Hollywood-Moment. Travis hatte Taylor in einer romantischen Kulisse im eigenen Garten einen Heiratsantrag gemacht. Die Künstlerin teilte freudestrahlend, wie aufwendig er das Setting vorbereitet hatte: "Während wir seinen Podcast aufgenommen haben, hat er heimlich einen ganzen Garten aufgebaut. Es war die beste Überraschung." Die magische Szenerie komplettierten verdunkelte Fenster, die Taylor zunächst ahnungslos ließen. Sie erinnerte sich schwärmend daran, wie perfekt der Moment für sie war.

Kürzlich berichteten Insider gegenüber US Sun, dass Taylor und Travis ihre Hochzeit bis ins kleinste Detail planen. Ihr Anwesen in Rhode Island soll für die große Feier komplett umgebaut werden. Allein für Landschaftsgestaltung und Sicherheitsmaßnahmen sind laut Insidern rund eine Million Euro eingeplant, damit Vorbereitungen und Proben ungestört stattfinden können. Damals hieß es, die Sängerin habe von einer dreitägigen Feier geträumt.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025