Samira Yavuz hat "keinen Bock mehr" aufs Rauchen

Samira Yavuz (32) erzählte in der neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode", dass sie mit dem Rauchen nun endgültig aufhören will. Während der Schwangerschaften mit ihren beiden Kindern Nova und Valea (1) hatte sie den Zigaretten schon einmal erfolgreich entsagt und war stolz darauf, wie sie berichtete. Doch nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) griff sie wieder zur Zigarette. "Die Trennung war einfach komplett mein Zenit und dann war ich wieder komplett drin", verriet die 32-Jährige.

Samira sprach offen darüber, wie sehr sie das Rauchen und auch die Kombination mit Alkohol belasten. Besonders beim Feiern stoße sie das Verhalten mittlerweile ab. "Die Kombi von Rauchen und Trinken zerstört den Körper, glaube ich, einfach nochmal mehr, als wenn man nur betrunken wär", sagte sie. Offenbar ist die ehemalige Raucherin motiviert, nun endgültig mit dieser ungesunden Gewohnheit zu brechen und ihrem Körper etwas Gutes zu tun. "Es geht mir todes auf den Wecker", resümierte sie.

Die Reality-Darstellerin ist es bereits gewohnt, ihr Leben in ihrem Podcast mit den Fans zu teilen. Sie thematisiert dort regelmäßig auch sehr persönliche Erinnerungen, wie zuletzt ein Erlebnis aus ihrer Jugend, als sie mit 18 Jahren überraschend schwanger wurde. Damals fühlte sie sich von dieser unvorhergesehenen Wendung überfordert und entschied sich für eine Abtreibung. Wer Samira folgt, kennt ihre direkte Art – und den Wunsch, auch in turbulenten Zeiten klare Grenzen für sich selbst zu ziehen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025