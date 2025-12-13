Nach Drogenüberdosis: Andy Dick trinkt täglich Alkohol

Andy Dick (59) erlitt kürzlich eine durch Crack herbeigeführte Drogenüberdosis auf offener Straße. Doch Quellen berichteten nun gegenüber TMZ, dass sein Alkoholkonsum das größere Problem sei. Personen aus seinem Umfeld verrieten, dass der Komiker nahezu ununterbrochen trinke und dabei Wodka bevorzuge. Von morgens bis abends soll der US-Star mehrere Flaschen Hochprozentiges pro Tag konsumieren. Er habe Bekannte, die den alarmierenden Konsum sogar noch unterstützen, indem sie ihm Alkohol bereitstellen. Einige Freunde seien jedoch besorgt um den Schauspieler und würden ihm deshalb Wasser in seine Wodkaflaschen mixen.

Am Mittwoch berichtete das Nachrichtenportal, dass der 59-Jährige bewusstlos auf der Straße aufgefunden worden war. Passanten setzten daraufhin Narcan, ein Mittel zur Behandlung von Opioidüberdosen, ein, um ihn zurück ins Leben zu holen, und Rettungssanitäter behandelten Andy vor Ort. Weitere Schritte zum Schutz des US-Amerikaners seien jedoch nicht eingeleitet worden. Der Comedian erklärte im Interview: "Ich gehe nicht in eine Entzugsklinik." Stattdessen vertraue er auf die Hilfe seiner engsten Freunde.

Die Abwärtsspirale des einst gefeierten Entertainers ist kein neues Phänomen. In den vergangenen Jahren hatte Andy immer häufiger mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. 2022 verbrachte er 90 Tage im Gefängnis, nachdem er einen Uber-Fahrer sexuell belästigt hatte. Nach seiner Freilassung musste er sich als Sexualstraftäter registrieren lassen. Zuvor war er schon mehrfach wegen sexueller Belästigung, Missbrauchs und Gewalt festgenommen worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Dick im Februar 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Dick, Mai 2016

Anzeige Anzeige