Zwei Liter Wasser: Hugh Jackman pinkelte sich auf Bühne ein

Hugh Jackman (57) hat einen höchst peinlichen Bühnenmoment öffentlich gemacht. In der Radioshow "The Howard Stern Show" auf SiriusXM erzählte der Schauspieler, dass er bei einer Aufführung von "Die Schöne und das Biest" auf der Bühne die Kontrolle über seine Blase verlor. Das passierte während seiner Nummer als Gaston, live vor Publikum, mitten in einer Szene mit seiner Bühnenpartnerin. Auslöser des Missgeschicks war laut Hugh ein radikaler Trinkplan nach Rat eines Heilpraktikers. Er habe unter hartnäckigen Kopfschmerzen gelitten und den Tipp bekommen, viel zu trinken. "Er sagte, du bist dehydriert. Du musst viel trinken, du musst viel Wasser trinken, trink es vor fünf Uhr, so zwei Liter Wasser", erinnerte sich der Schauspieler.

Während des Songs "You've been dreaming just one dream" hob er seine Bühnenpartnerin hoch – und bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte. "Als ich Belle hochhob, kam ein bisschen Pipi raus und ich trug rote Strumpfhosen. Und ich dachte, uh oh", erzählte er. Am Höhepunkt des Liedes stand Hugh vor einer schwierigen Entscheidung: den Song zu Ende singen und riskieren, sich noch mehr in die Hose zu pinkeln, oder abbrechen und sich blamieren. "Also sang ich es, und es lief einfach so, es lief einfach die ganze Zeit. Und anstatt mich zu verbeugen, drehte ich mich sofort nach hinten um. Ich sprang herum, schaute nach unten, und da war nichts", berichtete er. Sein Kostüm wirkte wie ein Neoprenanzug und verhinderte, dass das Publikum irgendetwas bemerkte.

Auch abseits der Bühne bleibt der Hollywoodstar im Gespräch – zuletzt wegen seines Privatlebens nach dem Ehe-Aus mit Deborra-Lee Furness (70) im Jahr 2023. Inzwischen zeigt er sich an der Seite der Broadway-Darstellerin Sutton Foster (50), mit der er nicht nur privat Händchen haltend unterwegs war, sondern die er auch bei Auftritten unterstützt. Bei einem glamourösen Abend in New York wirkten die beiden zuletzt besonders aufeinander eingespielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman bei der UK-Premiere von "Song Sung Blue" in London

Anzeige Anzeige

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Weltpremiere von "Song Sung Blue“, Oktober 2025