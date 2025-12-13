"Bachelor in Paradise"-Bennett gesteht Fehlverhalten ein

In der vergangenen Folge von Bachelor in Paradise sorgte ein hitziger Streit zwischen Bennett Bacher und Larissa Schulte für jede Menge Gesprächsstoff. Der Reality-TV-Star geriet ins Kreuzfeuer, nachdem er durch ein vermeintliches Doppelspiel mit Larissa und Vicky Stryczek aufgefallen war. Nach dem "Dinner der Wahrheit" eskalierte die Situation vor laufenden Kameras. Nun meldet sich Bennett selbst zu Wort und äußert sich in einer Instagram-Story zu seinem Verhalten. Er gesteht ein: "So ein Verhalten gegenüber einer Frau ist nicht okay. Ich habe mich vor Ort auch nach dem Abend vor allen entschuldigt und klargestellt, dass ein Mann in keiner Situation, auch nicht alkoholisiert, so auf eine Frau zugehen darf."

In seinem Statement bittet der einstige Bachelorette-Kandidat darum, das Gesehene mit Nachsicht zu betrachten. "Denkt immer daran, es passiert viel mehr als das, was ausgestrahlt wird", erklärt er und ergänzt: "Jemanden zu verurteilen, [...] anhand dessen, was man in einer Folge gesehen hat, ist einfach. Aber wirklich versuchen zu verstehen und sich in die Lage und Situation hineinzuversetzen, fällt den meisten sehr schwer." Bennett betont, dass niemand perfekt sei und jeder einmal reflektieren sollte, welche inneren Konflikte oder Schwierigkeiten er mit sich trägt. "Also bitte, verschont uns Teilnehmer und tut nicht so, als würdet ihr uns besser kennen, verstehen oder es besser wissen", schließt er ab.

Der Konflikt um Bennett, Larissa und Vicky hatte sich schon länger aufgebaut und beim "Dinner der Wahrheit" einen neuen Höhepunkt erreicht. Es wurde viel über Bennetts vermeintliches doppeltes Spiel getuschelt – bis dem 29-Jährigen schließlich der Kragen platzte. "Ich schnappe mir [Larissa] jetzt, ist mir sche*ßegal, und wenn ich die vor allen zur Sau mache. Ist mir egal, sonst flippe ich hier gleich aus", wetterte er und stürmte auf die einstige Bachelors-Teilnehmerin zu. Larissa lehnte ein klärendes Gespräch ab. "Auf keinen Fall. Ja, dann sollen wir ein Problem kriegen, verpiss dich." Die Stimmen überschlugen sich – bis Devin Dayan, Michelle Bendig und Jan Hoffmann dazwischen gingen und versuchten, die Situation zu beruhigen.

Instagram / bennettbacher Bennett Bacher, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Larissa Schulte und Bennett Bacher bei "Bachelor in Paradise" 2025

Instagram / bennettbacher Bennett Bacher, August 2025