Frisch verliebt: Jackie Apostel kuschelt mit Cruz Beckham

Jackie Apostel und Cruz Beckham (20) zeigen sich so verliebt wie nie: Mit einer neuen Bilderreihe, die die Songwriterin jetzt auf Instagram teilte, ließ sie die Herzen der Fans höher schlagen. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie Cruz sie liebevoll mit einem Kuss auf die Wange umarmt. Die Aufnahmen entstanden laut Daily Mail am Wochenende des MLS-Finales: Während Cruz' Vater David Beckhams (50) Inter-Miami-Team einen Sieg feierte, genossen die beiden Zeit mit der Familie, darunter Victoria (51), Harper (14) und Romeo Beckham (23).

Neben dem Pärchenfoto teilte Jackie auch weitere Selfies und süße Eindrücke von den gemeinsamen Tagen. Parallel sorgte auch Cruz selbst für Gesprächsstoff: Laut Daily Mail postete er ein Throwback aus dem Familienurlaub 2021, auf dem er mit seinem Vater David und seinen Brüdern Romeo und Brooklyn Beckham (26) in die Kamera grinste. Unter dem nostalgischen Schnappschuss schrieb er: "Lieb euch Jungs." Damit löste er neue Spekulationen aus, da es zuletzt immer wieder Gerüchte über Spannungen zwischen der Familie und dem ältesten Sohn gab. Während alle gemeinsam den Inter-Miami-Erfolg feierten, fehlte jede Spur von Brooklyn.

Jackie und Cruz verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre gemeinsame musikalische Leidenschaft. Sie lernten sich bei einer Zusammenarbeit im Tonstudio kennen und sind seitdem eng verbunden. Die brasilianische Musikerin, die kürzlich ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, ist immer wieder bei wichtigen Events mit Cruz' berühmter Familie zu sehen. Dabei scheint sie sich gut mit den Beckhams zu verstehen: Cruz' Mutter Victoria kommentierte ihren neuesten Instagram-Post sogar mit zwei Herz-Emojis. Es bleibt spannend, wie es für Jackie und Cruz und ihr Liebesglück nun weitergeht.

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham bei den MLS Cup Finals 2025

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham im November 2024

