Vier Jahre Enthaltsamkeit: Khloé Kardashian hat "Spinnweben"

Khloé Kardashian (41) hat in der neuesten Episode von The Kardashians ein intimes Detail ihres Privatlebens enthüllt: Die Reality-TV-Ikone erklärte, dass sie seit vier Jahren nicht mehr romantisch oder körperlich mit jemandem zusammen war. "Spinnweben da unten", witzelte sie scherzhaft in der Show und ließ keinen Zweifel daran, dass sie mit ihrem zölibatären Lebensstil vollkommen im Reinen ist. Auf die Frage eines Produzenten, ob sie Romantik vermisse, antwortete die zweifache Mutter entschieden mit "Auf keinen Fall" und stellte klar, dass sie weder Dates noch Beziehungen suche.

Das Leben als alleinstehende Mutter von Tochter True (7) und Sohn Tatum (3) scheint Khloé vollkommen zu erfüllen. Trotz der Herausforderungen des Single-Lebens vergnügte sie sich in der Episode damit, humorvoll auf ihre Situation einzugehen und erklärte mit Nachdruck: "Bleibt mir bloß vom Leib!" Dass sie keine Lust habe, sich auf Männer oder den Datingstress einzulassen, betonte sie mehrfach und schilderte, wie sie sich von unnötigem Drama und emotionalen Belastungen fernhalte. Für sie stehe aktuell ihre Familie und ihr persönliches Wohlbefinden im Vordergrund.

Khloés Einstellung überrascht nicht, bedenkt man ihren bewussten Wandel in den letzten Jahren. Schon lange fokussiert sie sich auf sich selbst und ihre Kinder, wie sie auch in ihrem Podcast erklärte. Die Zeit ohne Männer habe ihr geholfen, sich selbst besser kennenzulernen und innere Ruhe zu finden. Gleichzeitig ist sie jedoch nach wie vor ein hoffnungsloser Romantiker – irgendwann will sie der Liebe wieder eine Chance geben. Khloé hat in der Vergangenheit bereits oft bewiesen, dass sie mit Stärke und Humor den Herausforderungen des Lebens begegnet – Eigenschaften, die sie für viele bewundernswert machen.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021