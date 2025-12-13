Ski-Star Lindsey Vonn verkündet das Ende ihrer Karriere

Lindsey Vonn (41) sorgt mit einer emotionalen Ankündigung für einen Paukenschlag: Die Skilegende plant, am 12. Februar 2026 ihr allerletztes Rennen zu fahren. Gegenüber Euronews verriet die Athletin, dass alles auf den Super-G in Cortina während der Olympischen Spiele ausgerichtet sei. Gleichzeitig ließ die viermalige Gesamtweltcupsiegerin offen, ob sie ihre Weltcup-Saison vielleicht doch noch abschließt, sollten sich Chancen auf einen Titel bieten. Bis dahin steht aber der aktuelle Weltcup-Kalender im Fokus, bei dem sie bereits in St. Moritz mit beeindruckender Leistung überzeugt.

Nach ihrem Comeback vor einem Jahr, das von Kritik und Skepsis begleitet war, zeigt Lindsey sich in diesem Winter in Bestform. Mit Unterstützung ihres langjährigen Weggefährten, dem ehemaligen Skirennfahrer Aksel Lund Svindal (42), hat die Olympiasiegerin über den Sommer hart trainiert und sechs Kilogramm Muskelmasse aufgebaut. Sie selbst fühlt sich "körperlich in der besten Form [ihres] Lebens" und betonte, erstmals seit Jahren ohne Schmerzen unterwegs zu sein. Dass sie zuletzt in der vergangenen Saison den Super-G in Sun Valley auf dem zweiten Platz beendete, gibt ihrer Mission zusätzlich Aufwind.

Lindsey, die während ihrer imposanten Karriere 82 Weltcupsiege feiern konnte, hat sich mit ihrer Kampfbereitschaft und Beharrlichkeit über die Jahre Respekt und Bewunderung gesichert. Trotz teilweise schwerer Verletzungen und einer Knieprothese ließ sie sich nie vom Skisport abhalten. Privat fand sie immer wieder Halt bei engen Weggefährten wie Aksel, mit dem sie auch abseits des Sports eine enge Freundschaft pflegt. Ihre jüngsten Aussagen über ihr letztes Rennen in Cortina zeigen nicht nur den unbändigen Ehrgeiz, sondern auch ihren Abschied von einer sportlichen Ära, die viele geprägt hat.

Getty Images Lindsey Vonn bei den ESPY Awards, 2025

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Skiprofi

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn während des Trainingslagers 2025 in Chile