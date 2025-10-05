Überglücklich: Ryan Destiny und Keith Powers sind verlobt

Ryan Destiny (30) und Keith Powers haben ihre Verlobung öffentlich gemacht! Die Neuigkeiten teilte das Paar in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Dort ließ der Schauspieler, bekannt aus "Straight Outta Compton", seine Fans wissen: "Verlobt mit der Liebe meines Lebens." Dazu postete das Paar eine Reihe von Aufnahmen aus einem gemeinsamen Fotoshooting – zu sehen ist auch der beeindruckende Verlobungsring, den Ryan stolz präsentierte.

Die Fotos zeigen Keith und Ryan in einem futuristischen Haus. Dort posieren die beiden vor verschiedenen Hintergründen und in unterschiedlichen Outfits – vom schwarzen Abendkleid über den Strickpullover in Übergröße bis zum Ledermantel ist alles dabei. Ihre Fans feiern die großartigen Nachrichten des Paares im Netz. "Ich freue mich so für euch beide. Herzlichen Glückwunsch", schreibt ein User. "Das hat mir den Tag versüßt", freut sich ein anderer, ein weiterer schwärmt: "So ein wunderschönes Paar."

Ryan und Keith haben sich 2015 auf einer Party kennengelernt. 2017 wurde aus den beiden ein Paar, ihre Liebe bestätigten sie jedoch erst im Jahr darauf öffentlich. 2022 wurde bekannt, dass die Sängerin und das Model vorerst getrennte Wege gehen wollen – es hieß damals, man wolle sich auf die eigene Karriere konzentrieren. Ende 2024 gaben sie ihrer Beziehung eine zweite Chance. Mit Erfolg: Jetzt, kaum ein Jahr später, sind Ryan und Keith verlobt und überglücklich.

Getty Images Ryan Destiny und Keith Powers, Dezember 2024

Getty Images Keith Powers und Ryan Destiny, Juni 2024

Getty Images Ryan Destiny und Keith Powers, März 2024