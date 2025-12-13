Vanessa Borck startet ihre eigene Datingshow auf YouTube

Vanessa Borck (29) meldet sich mit einer aufregenden Neuigkeit zurück: Die ehemalige Princess Charming startet ihre eigene Datingshow auf YouTube. Unter dem Titel "Nessi in Love" soll das Format der Influencerin dabei helfen, endlich die große Liebe zu finden. Auf Instagram teilte sie mit, dass ihre Schwester Laura die Idee zu diesem Projekt hatte und sie tatkräftig unterstützt. "Ich kann es selbst kaum glauben… Wir machen wirklich unser eigenes Dating-Format", schrieb die Social-Media-Bekanntheit sichtlich bewegt.

Die Produktion wird dabei nicht nur von familiären Kräften angetrieben, sondern auch durch Profis begleitet. Das Unternehmen Seapoint Productions, das Vanessa bereits bei "Princess Charming" betreute, hat sich spontan angeboten, an dem Projekt mitzuwirken. In ihrer Ankündigung schwärmte Vanessa von der Zusammenarbeit: "Sie waren damals irgendwie wie eine zweite Familie für mich." Sie verspricht, dass es emotional, chaotisch oder auch märchenhaft werden könnte – sie sei jedenfalls bereit, sich der Liebe voll und ganz zu öffnen: "Diesmal glaube ich an Märchen. An mein eigenes. Vielleicht wird es chaotisch, vielleicht gibt es Tränen oder es läuft wirklich alles wie in einem Märchen… Egal, wie es wird: Ich bin bereit. Bereit für mein Kapitel Liebe."

Dass Nessi unbedingt ihre große Liebe finden will, ist kein Geheimnis. Erst vor einer Woche teilte sie einen sehr persönlichen, offenen Brief an ihre zukünftige Partnerin auf Instagram. In dem emotionalen Post schrieb die Influencerin: "Hey du, irgendwo da draußen läufst du schon herum, ohne zu wissen, dass wir uns vielleicht bald begegnen." Offen sprach Nessi darin über ihre Unsicherheiten und Schwächen: "Ich bin nicht immer der einfachste Mensch. Ich bin tollpatschig, manchmal chaotisch, manchmal viel zu schnell verunsichert." Trotzdem machte sie ihrer künftigen Partnerin Versprechen: "Ich würde dich niemals absichtlich verletzen. Ich werde immer aufpassen, wie es dir geht. Ich werde zuhören, auch zwischen den Zeilen." Für Nessi steht fest, dass der Weg zur Liebe holprig sein kann – und dass sie bereit ist, alles für ein "für immer" zu geben.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin