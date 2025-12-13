Royals
Bestätigt: Amy Schumer und Chris Fischer haben sich getrennt

Schon seit einigen Wochen wurde viel über die Ehe von Amy Schumer (44) und Chris Fischer spekuliert. Nun macht die Comedian es offiziell: "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden." Weiter erklärt sie in ihrem Instagram-Post: "Wir lieben uns nach wie vor sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn gemeinsam großzuziehen. Wir wären dankbar, wenn die Menschen in dieser Zeit unsere Privatsphäre respektieren."

Die Schauspielerin nutzt den Moment auch, um mit zahlreichen Gerüchten, die in den vergangenen Wochen kursierten, aufzuräumen. "Die Entscheidung hat mit nichts anderem zu tun: Nicht etwa, weil ich abgenommen habe oder weil Chris ein attraktiver, preisgekrönter Koch ist", schreibt sie und betont: "Die Trennung verläuft einvernehmlich, wir haben weiterhin Liebe und Respekt füreinander. Familie für immer." In den vergangenen Monaten machte Amy neben den Gerüchten um eine Beziehungskrise zeitgleich auch mit ihrem Gewichtsverlust Schlagzeilen. Um überschüssige Kilos loszuwerden, griff die 44-Jährige, wie aktuell viele andere Hollywood-Bekanntheiten, zu Abnehmmedikamenten. Auch wenn Insider bestätigten, dass sich der Gewichtsverlust auf ihr Leben auswirkte, stellt sie nun klar, dass kein Zusammenhang zwischen ihrem Lifestyle-Wandel und ihrer Trennung besteht.

Die Wertschätzung und Verbundenheit, die Chris und Amy anscheinend auch nach ihrer Trennung noch füreinander empfinden, spiegelte sich auch in den vergangenen gemeinsamen Jahren wider. Im Jahr 2017 wurden die beiden ein Paar – 2018 folgte die Hochzeit. Ihr gemeinsamer Sohn namens Gene erblickte 2019 das Licht der Welt. Das Ex-Paar scheint eine ganze Weile versucht zu haben, intensiv an seinen Beziehungsproblemen zu arbeiten. So verriet Amy bereits am 1. Dezember auf Social Media: "Daumen drücken, dass wir es hinbekommen, er ist der Beste."

