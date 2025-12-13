Lauter Hotelsex? Fans üben Kritik an Emma Fernlund und Diogo

Pikante Enthüllung, hitzige Debatte: Emma Fernlund (24) und Diogo Sangre (31) sollen fernab der Dreharbeiten zu Das große Promi-Büßen in einem Hotel Sex gehabt haben – und zwar so laut, dass ihre Mitstreiter wie Belly Venosta alles mitbekamen. Ausgeplaudert wurde das Ganze von Vanessa Brahimi in der Wiedersehensshow. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte eines Promiflash-Artikels entlud sich die Empörung zahlreicher Zuschauer. Neben heftigen Verurteilungen fanden sich dort auch spöttische Bemerkungen. Ein Kommentar lautete beispielsweise: "Die öffnet echt für jeden ihr Türchen." Ein anderer schrieb: "Ob Umut mittlerweile froh ist, sie los zu sein?"

Besonders auffällig: Auch Vanessa beteiligte sich und kommentierte die Debatte mit Schmunzeln. Aussagekräftig wirkt zudem ein Kommentar von Ina Kina, welche trocken anmerkte: "Wen wunderts..." Ihre und Emmas Teilnahme an Der Promihof wurde parallel zum Promi-Büßen ausgestrahlt. Auch auf dem Hof bandelte Emma mit einem Mann an: Realitystar Tim Kühnel. Mit ihm landete sie mehrfach im Bett und störte ihre Mitkandidaten ebenfalls durch Lärm. Ein Promiflash-Leser kommentierte: "Seit ich Emma beim Promihof erlebt hab, ist mir Umut gleich viel sympathischer."

Gemeint ist Emmas Ex-Partner Umut Tekin. Mit ihm nahm sie unter anderem an Das Sommerhaus der Stars teil. Auch Umut bekam Emmas Promihof-Auftritt mit – inklusive des geplatzten Kondoms. Im Gespräch mit Promiflash bewertete der Realitystar das pikante Geschehen überraschend gefasst. "Muss Emma für sich wissen. Was sie im Fernsehen macht, ist ihr Ding. Und wenn sie es in dem Moment fühlt, dann fühlt Emma das halt auch. Kann ich nicht mehr zu sagen", erklärte er damals. Ihre gemeinsame Vergangenheit machte die Situation für ihn jedoch nicht einfacher: "Ja, so als Ex, klar. Ich kenne dich nicht anders, aber wenn's so ist, dann ist das so."

Joyn Emma Fernlund und Diogo Sangre in "Das große Promi-Büßen"

Joyn Emma Fernlund und Diogo Sangre in "Das große Promi-Büßen"

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Der Promihof"