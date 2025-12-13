Zooey Deschanel begeistert von Katy Perrys neuer Romanze

Zooey Deschanel (45) hat sich öffentlich zur frischen Liebe zwischen Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) geäußert – und sie könnte begeisterter kaum sein. In der Talkshow "Watch What Happens Live" sprach die Schauspielerin offen über die Romanze und erklärte: "Ich liebe es. Ich bin total dabei." Zooey, die selbst mit dem Kanadier Jonathan Scott (47) verlobt ist, zog dabei humorvolle Parallelen und meinte: "Ich bin mit einem Kanadier zusammen. Sie ist mit einem Kanadier zusammen!" Katy und der ehemalige Premierminister Kanadas machten Anfang Dezember ihre Beziehung auf Instagram mit gemeinsamen Momenten aus Japan offiziell, wie US Magazine berichtet.

Die neue Liebe der Sängerin wurde unter anderem mit Schnappschüssen und Videos öffentlich, die sie bei einer Sushi-Verkostung und gemeinsamen Unternehmungen zeigen. Auch ein offizieller Termin stand auf dem Programm: Ex-Regierungschef Fumio Kishida berichtete über ein Treffen mit den beiden. "Der ehemalige kanadische Premierminister Trudeau kam mit seiner Partnerin Katy Perry nach Japan und hat mit uns zu Mittag gegessen", schrieb Kishida auf Instagram.

Zooeys Verbindung zu Katy reicht Jahre zurück, als der New Girl-Star der Sängerin während ihrer Mutterschaft eine wichtige Stütze war. Katy hatte ihre Tochter Daisy im Sommer 2020 bekommen und erzählte später, wie viel Unterstützung sie von ihrer Freundin während dieser Zeit erhalten hatte. Zooey, die selbst zwei Kinder hat, stand Katy mit Tipps zur Seite. Auch über Katys öffentliche Auftritte und ihr neues Glück äußerte sich Zooey stets positiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zooey Deschanel auf der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025