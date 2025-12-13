Auch Anna Wintour lobt Australiens Social-Media-Sperre

Anna Wintour (76), die bis Mitte 2025 die Chefredakteurin der Vogue war, hat Australiens jüngst eingeführtes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelobt. In einer Folge des Podcasts "The Rest is Politics: Leading" sprach sie über die Bedeutung dieses Schrittes und hob hervor, wie wichtig es sei, junge Menschen vor den schädlichen Auswirkungen von sozialen Medien zu schützen. "Ich bin sehr stolz auf Australien, dass sie in dieser Sache Stellung bezogen haben", sagte sie und betonte, wie stark sich die Abhängigkeit von sozialen Medien negativ auf die psychische Gesundheit auswirken könne. Die neuen Regelungen, die Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und weitere betreffen, sind bereits am 10. Dezember in Kraft getreten.

Neben Anna Wintour äußerten sich weitere prominente Persönlichkeiten positiv über den Schritt. Oprah Winfrey (71) erklärte laut Daily Mail bei einer Veranstaltung in Sydney, dass dieses Verbot die Leben vieler Kinder grundlegend verbessern würde. Auch Schauspieler Chris Pratt (46) zeigte sich beeindruckt und nannte die Entscheidung gegenüber The Herald Sun einen "klugen Schritt". Der Vater von vier Kindern sprach über seine eigenen strengen Regeln zu Hause, einschließlich eines weitgehenden Verzichts auf Bildschirme für seine Kinder. Während er generell der Meinung sei, Freiheitsrechte nicht einzuschränken, betonte er die Bedeutung des Kinderschutzes im digitalen Zeitalter: "Es ist wirklich wichtig, Kinder von Social Media fernzuhalten."

Australien steht mit dieser Entscheidung weltweit im Fokus und bringt wichtige Themen wie die Auswirkungen von Social Media auf die geistige Gesundheit junger Menschen erneut auf die Agenda. Oprah beispielsweise hob in ihrer Gesprächsrunde in Sydney auch die Forschungsergebnisse zu den schädlichen Auswirkungen frühzeitiger Techniknutzung hervor, insbesondere bei Kleinkindern. Auch Anna äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach zu gesellschaftlich relevanten Themen und gilt als Persönlichkeit, die sich nicht nur für Mode, sondern auch für soziale Fragestellungen stark macht.

Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

Getty Images Oprah Winfrey, Dezember 2024

Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von "Zero Dark Thirty", Januar 2013