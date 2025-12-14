So schlau umging Lawa Baban das Uhrenverbot bei Temptation

Lawa Baban, bekannt aus der Reality-Show Temptation Island V.I.P., hat in einem TikTok-Video jetzt ihre ungewöhnliche Methode enthüllt, wie sie das strikte Uhrenverbot in der Villa umgangen hat. Während der Produktion wurde die gesamte Kommunikation mit der Außenwelt unterbrochen, auch ihr Armband musste sie abgeben – Uhren sind streng verboten. Doch die frühere DSDS-Teilnehmerin ließ sich davon nicht beirren: Mit einem Blick auf die Sonne schätzte sie die Tageszeit ab. Ein Handy einer Produktionsmitarbeiterin, das einmal kurz aufleuchtete, verriet ihr zudem, wie viel Uhr es war.

Die strengen Regeln am Set sollten vor allem sicherstellen, dass die Teilnehmer das Zeitgefühl verlieren und sich vollkommen auf die Dynamik in der Villa einlassen. Lawa berichtete, dass sogar die Uhren an den Klimaanzeigen abgeklebt wurden, um jegliche Orientierung zu verhindern. Die Isolation sorgte für eine fast surreale Erfahrung, insbesondere die zwei Wochen ohne Handy. Als sie nach den Dreharbeiten endlich ihr Mobilgerät wieder in den Händen hielt, fühlte sich das Display geradezu fremdartig an, wie sie weiter schilderte.

Zuletzt meldete sich Lawa auf TikTok mit Details zu Aleksandar Petrovic (34), mit dem sie in einer "Temptation Island V.I.P."-Staffel war. Anfangs habe sie ihn noch als "cool" und "locker drauf" empfunden. Ihre Meinung änderte sich aber schlagartig nach einer bestimmten Situation. Er habe sie damals manipuliert und dazu gebracht, sich für eine im Interview wiedergegebene Beobachtung vor allen Teilnehmern zu entschuldigen. "Will nicht sagen, was es war. Aber es war auf jeden Fall etwas, das ihn in ein schlechtes Licht rücken würde", sagte die ehemalige Verführerin.

Instagram / lawaofficial Ehemalige "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Lawa Baban, September 2025

RTL / Stefan Gregorowius Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

