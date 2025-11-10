Ohne Kameras: Temptation-Aleks zeigt endlich sein wahres Ich

Bei der jüngsten Partyboot-Episode von Temptation Island V.I.P. sorgte Aleksandar Petrovic (34) für einen Eklat. Der vermeintlich unbeschwerte Abend geriet für den Verlobten von Vanessa Nwattu (25) zur Grenzüberschreitung: Unter starkem Alkoholeinfluss spuckte der Social-Media-Star Verführerinnen mit Alkohol ins Gesicht und prahlte bei einem Fischer über Details aus seinem Privatleben. Dabei verriet er, dass seine Partnerin angeblich nur einmal monatlich mit ihm intim sei – ein Thema, das Vanessa als absolut privat betrachtet. Aleks schien die Tragweite seiner Aussagen nicht zu begreifen: "Zum Glück sind keine Kameras da, sonst Krise." Doch, obwohl die Kameras aus waren, liefen die Mikrofone weiter – und das Produktionsteam entschied sich, die Tonaufnahmen zu veröffentlichen.

Für Aufsehen sorgte insbesondere die Reaktion seiner Mitstreiter und Verführerinnen. Während einige Männer wie Marwin Klute und Laurenz Pesch lachten, zeigte sich Wladi Gärtner völlig entsetzt. "Du bist verlobt! Hör auf damit!", versuchte er, Aleks zu bremsen, dessen Verhalten ihm zunehmend Sorgen bereitete. Aleks hingegen ließ sich nicht beeindrucken: "Nein, sie ist verlobt, nicht ich. Sie trägt den Ring, nicht ich." Diese Worte und sein breit ausuferndes Verhalten sorgten nicht nur bei den Frauen auf dem Boot für Fassungslosigkeit. "Seine Maske ist heute gefallen", lautete der einhellige Konsens der Beobachterinnen, die von dem Verhalten des Realitystars schwer enttäuscht waren.

Schon vor der skandalträchtigen Bootsparty war Vanessas Sorge um Aleks' Alkoholkonsum ein großes Thema. Auf Instagram hatte die Reality-TV-Bekanntheit erklärt: "In der Vergangenheit kam es öfter vor, dass er unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verloren und sich danebenbenommen hat." Vanessa verband solche Situationen mit negativen Erlebnissen. Beim Lagerfeuer reagierte sie deshalb besonders sensibel auf die Videoausschnitte, die Aleks in stark alkoholisiertem Zustand zeigten. Fans der Sendung zeigten im Netz wenig Verständnis für das Verhalten des 34-Jährigen. Nach Veröffentlichung der Vorschau auf Folge sechs forderten Zuschauerinnen und Zuschauer auf Instagram: "Aleks' Aussagen in der Vorschau sollten meiner Meinung nach Grund genug sein, ihn aus der Sendung zu schmeißen."

RTLZWEI Aleksandar Petrovic, Realitystar

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL Vanessa Nwattu und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P." 2025.