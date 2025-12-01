Selena Gomez und Benny zeigen ihre Liebe bei Basketballspiel

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich am Sonntagabend ganz verliebt bei einem Basketballspiel in Los Angeles gezeigt. Das frisch verheiratete Paar, das seit September verheiratet ist, saß beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans direkt am Spielfeldrand – das zeigen Fotos, die unter anderem aut Daily Mail vorliegen. Vor den Augen der anderen Stars in der Crypto.com Arena tauschten die Sängerin und der Musikproduzent liebevolle Blicke und einen süßen Kuss aus. Unter den Prominenten in ihrer Nähe waren Pedro Pascal (50), Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea und Billie Eilishs (23) Bruder Finneas O'Connell.

Selena trug bei ihrem Auftritt einen eleganten All-Black-Look, bestehend aus einem schwarzen Tanktop, dazu passenden Hosen und hohen Lederstiefeln. Ein schwarzer Kaschmirmantel rundete ihr Outfit für den Abend stilvoll ab. Benny hingegen wählte eine entspannte Denim-Kombination mit aufgenähten farbigen Patches, Jeansjacke und Westernhemd. Die beiden konnten während des Spiels kaum die Hände voneinander lassen – Benny legte schützend seine Hand auf Selenas Bein, während sie sich an ihn lehnte und eng an seiner Seite blieb.

Die romantischen Momente von Selena und Benny beim Lakers-Spiel sorgten für jede Menge Herzchen! Seit ihren Disney-Zeiten hat sich Selena vom Teenie-Star zur erfolgreichen Sängerin und Unternehmerin gemausert. Mit Benny an ihrer Seite startet sie jetzt ein neues Kapitel – und das genießen die beiden offenbar in vollen Zügen. Fans schwärmen nicht nur von den süßen Liebesszenen am Spielfeldrand, sondern auch von den stylischen Outfits, mit denen das Paar ordentlich Persönlichkeit gezeigt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco an ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles 2025