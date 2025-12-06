Selena Gomez und Benny feiern erstes Weihnachten als Ehepaar

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) genießen die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen. Die Sängerin und der Komponist feiern derzeit ihr erstes Weihnachten als frisch verheiratetes Paar. In einem Beitrag auf Instagram teilte die "Love On"-Interpretin Fotos und Videos, die sie gemeinsam mit ihrem Mann beim Schmücken ihres ersten Weihnachtsbaumes zeigen. "Unser erstes Weihnachten als Ehepaar", schrieb sie unter den Beitrag und verzierte ihn mit Emojis, die eine Hochzeit und die besinnliche Jahreszeit symbolisieren. In einem Clip gaben sich die zwei Turteltauben einen Kuss unter der geschmückten Tanne.

Für Selena ist die Weihnachtszeit ein Moment der Ruhe, bevor es im neuen Jahr wieder beruflich turbulent zugeht. Die Sängerin bereitet sich darauf vor, für Dreharbeiten der dritten Staffel der beliebten Serie Only Murders in the Building ins Ausland zu reisen. Doch aktuell genießt sie die Zweisamkeit mit Benny, dem erfolgreichen Musikproduzenten, mit dem sie seit über zweieinhalb Jahren liiert ist. Ihre Trauung fand im September unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Paparazzi und Co. waren bei dem Ereignis nicht erwünscht, doch Stars wie Taylor Swift (35) und Paul Rudd (56) genossen die Traumhochzeit.

Die ersten Monate als verheiratetes Paar vergingen für Selena und Benny wie im Flug. Zu Gast in Zane Lowes (52) "Apple Music"-Show erzählte die 33-Jährige im November: "Bisher war es ein Traum." Gleichzeitig sei sie sich bewusst, dass die rosarote Brille irgendwann verfliegen werde. "Ich weiß, dass es Höhen und Tiefen geben wird, aber es gibt keinen schöneren Menschen, mit dem ich das erleben könnte", machte sie in dem Gespräch deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco an ihrer Hochzeit