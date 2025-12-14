Jennifer Aniston plant ersten Weihnachtsurlaub mit Jim

Jennifer Aniston (56) und ihr Freund Jim Curtis planen erstmals gemeinsame Feiertage und haben sich etwas ganz Besonderes überlegt. Die Schauspielerin und der Hypnotherapeut, die ihre Beziehung erst im November offiziell gemacht haben, können es kaum erwarten, die kommenden Wochen zusammen zu genießen. Für die Weihnachtszeit haben die beiden einen Urlaub im Schnee organisiert, bevor sie zum Jahreswechsel einen sonnigen Kurztrip antreten wollen, wie ein Insider gegenüber der Zeitschrift People verriet.

Der Insider erzählte, dass Jennifer die Feiertage liebt und jedes Jahr Großes plant: ein echter Baum, festliche Deko, gemütliche Abende und legendäre Partys. Dieses Mal wolle sie zwar Gastgeberin bleiben, aber auch raus aus der Stadt. "Sie ist sehr glücklich, es dieses Jahr mit Jim zu verbringen", heißt es weiter. Ihr neuer Partner passe hervorragend in ihr Umfeld und sorge dafür, dass sich alles "wie zusammengefügt" anfühle, so die Quelle.

Die Verbindung wuchs behutsam: Anfang des Jahres hätten sich die beiden monatelang ausgetauscht und besser kennengelernt, bevor aus Freundschaft mehr wurde. Jennifer hat in einem Interview mit Elle betont, wie viel sie an Jim schätzt. Der Experte im Bereich Hypnose sei durch seine warmherzige und bodenständige Art eine wichtige Stütze in ihrem Leben. Besonders beeindruckt zeigt sich die Schauspielerin von seinem Engagement, anderen Menschen zu helfen, unter anderem durch seine therapeutischen Fähigkeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Anzeige Anzeige

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles