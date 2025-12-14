Balance statt Stress: Vanessa Mai verrät Wohlfühl-Prinzip

Vanessa Mai (33) hat auf dem "Amazon Music Winter Ball" ihren neuen Song "Christmas in This Room" präsentiert und über ihre persönliche Philosophie gesprochen, die sie gesund und glücklich hält. An den Weihnachtsfeiertagen müsse man sich selbst keine strengen Regeln auferlegen. "Ich achte grundsätzlich nicht so drauf, wie viel ich esse oder sowas", verriet Vanessa in einem Interview mit Bunte. Essen sei für sie vor allem Genuss.

Das Wohlfühl-Prinzip der Schlagersängerin basiert auf der richtigen Balance zwischen Ernährung, Bewegung und Stressmanagement. Vanessa erklärte, wie wichtig es sei, auf die Signale des eigenen Körpers zu hören. Sie liebe gesunde Lebensmittel, doch Zwang und Disziplin sehe sie hierbei nicht als Schlüssel zum Erfolg. Sie sprach zudem eine oft unterschätzte Hürde in Sachen Fitness an: das Stresshormon Cortisol. "Viele wissen nicht: Wenn Cortisol ausgeschüttet wird – also das Stresshormon –, dann kannst du so viel Sport machen, wie du willst, dann geht da gar nichts mehr", so Vanessa. Deswegen sei für sie nicht bloß Sport oder Ernährung entscheidend, sondern ein bewusster Umgang mit Stress.

Mit ihrem ersten englischsprachigen Weihnachtssong "Christmas in This Room" erzeugt Vanessa eine festliche Atmosphäre. Bereits in der Vergangenheit wurde deutlich, wie sehr die Sängerin diese Jahreszeit liebt: Sie hatte sich sogar in sozialen Medien kurzerhand in Vanessa Dezember umbenannt. Weihnachten findet bei ihr nicht im Fitnessstudio statt, sondern am Esstisch mit gutem Gefühl – ganz ohne schlechtes Gewissen.

Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

Sandra Ludewig Vanessa Mai, Sängerin

Getty Images Vanessa Mai bei "Holiday on Ice" im Januar 2024