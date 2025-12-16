Die Obamas sollten Rob Reiner und Michele am Mordtag treffen

Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele wurden am Sonntagnachmittag in ihrem Zuhause in Brentwood tot aufgefunden. Die Nachricht erschütterte nicht nur Hollywood, sondern auch das Ehepaar Obama, das sich seit vielen Jahren eng mit den Reiners verbunden fühlte. "Wir hätten sie an diesem Abend sehen sollen", erklärt Michelle Obama (61) bei einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!". Rob und Micheles 32-jähriger Sohn Nick wurde noch in derselben Nacht von der Polizei als Hauptverdächtiger festgenommen. Die beiden prominenten Opfer wurden laut Ermittlern mit Stichwunden aufgefunden.

Während ihres Auftritts in der Late-Night-Show nimmt Michelle auch Bezug auf Donald Trumps (79) Worte zu dem schrecklichen Vorfall. Der US-amerikanische Präsident sprach gestern auf Truth Social schlecht über Rob und nannte ihn "gestört". Dem widerspricht die Frau von Barack Obama (64) scharf. "Lassen Sie mich nur so viel sagen: Im Gegensatz zu manchen anderen Menschen gehören Rob und Michele Reiner zu den anständigsten und mutigsten Menschen, die man sich vorstellen kann", stellt sie klar. Die beiden seien schon immer leidenschaftlich gewesen und hätten sich für das eingesetzt, was ihnen am Herzen liegt. Michelle betont: "Ihnen war ihre Familie wichtig, ihnen war dieses Land wichtig und ihnen waren Fairness und Gerechtigkeit wichtig. Das ist die Wahrheit. Ich kenne sie."

Auch andere Weggefährten und Freunde, darunter Schauspielerin Zooey Deschanel (45), zeigten sich bestürzt. Zooey, die in der Serie New Girl an der Seite von Rob spielte, erinnerte sich auf Instagram an "die warmherzige und humorvolle Art" des Filmemachers und betonte, wie sehr die Zusammenarbeit mit ihm ihr Leben geprägt habe. Rob, der neben seiner Karriere als Regisseur auch als Schauspieler bekannt war, hinterlässt drei Kinder: Nick sowie die Töchter Tracy und Romy. Romy ist diejenige, die ihre Eltern tot in ihrem Haus auffand und die Polizei alarmierte.

Instagram, Getty Images Collage: Barack und Michelle Obama, Rob und Michele Reiner

Imago Rob Reiner bei der Premiere von "The Wolf of Wall Street" in New York City, 17. Dezember 2013

