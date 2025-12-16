Naomi Watts wurde für Kate Hudson zum Schauspielvorbild

Kate Hudson (46) hat in einem offenen Gespräch verraten, wie sehr Naomi Watts (57) sie bei den Dreharbeiten zu "Le Divorce" geprägt hat. In der neuen Folge der Reihe "Actors on Actors" von Variety und CNN erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie sie 2003 in Paris an der Seite von Naomi drehte – und dabei einen Aha-Moment erlebte. "Ich werde nie vergessen, wie ich in Naomis Drehbuch geschaut habe", berichtete Kate dem US Magazine. "Ich sah ihre Notizen und dachte: 'Nun, ich liefere wirklich zu wenig ab'", erinnerte sich die Schauspielerin. Während Kate von Wein, Zigaretten und Ausgehen am Drehort schwärmte, blieb Naomi zu Hause, markierte jede Seite und lernte ihren Text. Die beiden spielten im Film Schwestern, die in der Stadt der Liebe in Herzenswirren geraten.

In dem Gespräch schilderte Kate, dass Naomi ihr beigebracht habe, mutigere Entscheidungen zu treffen: "Was ich von Naomi gelernt habe, ist, dass es okay ist, Risiken in den eigenen Entscheidungen einzugehen", blickte sie im Interview zurück. Sie sprach auch darüber, wie sich ihre Vorgehensweise im Laufe der Jahre verändert hat: Früher habe sie stark auf Spontaneität gesetzt, heute kombiniere sie Frische mit handwerklicher Vorbereitung – und schaue sich bei Kolleginnen und Kollegen Techniken ab. Eines ihrer wichtigsten Werkzeuge: Musik. "Bestimmte Songs lösen bestimmte Emotionen aus. Ich kann ständig weinen, aber wenn es mal nicht klappt, gibt es Songs", erklärte sie und nannte "My Father’s House" von Bruce Springsteen (76) als emotionalen Türöffner. Kates aktuellstes Projekt ist die Arbeit am Film "Song Sung Blue". Darin spielt sie Claire Sardina an der Seite von Hugh Jackman (57) in einer autobiografisch inspirierten Geschichte über ein Neil-Diamond-Coverduo.

Abseits der Arbeitsweise zeichnete Kate ein lebendiges Bild ihrer Haltung am Set: Sie wolle mit "Energie und Optimismus" auftauchen, wie sie erklärte, und mag das bunte Treiben am Drehort, das sie liebevoll "Zirkus" nennt. Naomi wird von ihr als kompromisslose Handwerkerin beschrieben, die ihre Figuren Zeile für Zeile durchdringt. Kates Offenheit, sich Tricks abzuschauen und Emotionen auch über Musik zugänglich zu machen, knüpft an das, was Freunde und Kollegen an ihr schätzen: eine Darstellerin, die Nähe sucht, Reize annimmt und aus Begegnungen etwas Eigenes formt.

Imago Kate Hudson als Isabel Walker und Naomi Watts als Roxeanne in "Le Divorce" (2003)

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Film Awards 2025

Getty Images Naomi Watts bei den Gotham Awards 2025 in New York