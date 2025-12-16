Auf Filmpremiere: Sydney Sweeney verzaubert im weißen Kleid

Sydney Sweeney (28) sorgte bei der Premiere ihres neuen Films "The Housemaid" für Aufsehen. Bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich des TCL Chinese Theatre zeigte sie sich in einem atemberaubenden weißen Kleid. Die Robe ist eine maßgeschneiderte Kreation von Galia Lahav, die mit einem tiefen Ausschnitt und ärmellosem Design punktet. Eine Inspiration könnte laut Daily Mail das Kleid sein, das Marilyn Monroe (†36) 1955 in "Das verflixte 7. Jahr" trug. Die Hollywoodlegende trat damals in einer ganz ähnlichen Silhouette auf.

An ihrer Seite glänzten unter anderem ihre Co-Stars Amanda Seyfried (40) und Brandon Sklenar (35) sowie der Regisseur des Films, Paul Feig, der ebenfalls zur glamourösen Veranstaltung erschien. In dem Film "The Housemaid" übernimmt Sydney die Hauptrolle der Millie, die als Hausangestellte in den Haushalt eines wohlhabenden Ehepaars einzieht, gespielt von Amanda und Brandon. Doch hinter der glanzvollen Fassade verbergen sich düstere Geheimnisse, die Millie schon bald in einen gefährlichen Strudel aus Lügen und Intrigen ziehen. Obwohl einige Stars wie Michele Morrone (35) und Elizabeth Perkins (65) der Premiere fernblieben, waren auch prominente Gäste wie Miranda Cosgrove (32) und Awkwafina (36) auf dem Event vertreten.

Abseits der Filmleinwand machte Sydney zuletzt mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Ihre Werbekampagne für American Eagle wurde im Netz kontrovers diskutiert und von einigen Beobachtern als Glorifizierung von Eugenik empfunden. Die 28-Jährige schien mit der Kritik allerdings gut umgehen zu können. In einem Interview mit GQ machte sie vor Kurzem deutlich: "Ich weiß, wer ich bin und was ich schätze. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. [...] Deshalb lasse ich nicht zu, dass andere Menschen definieren, wer ich bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Feig, Amanda Seyfried, Sydney Sweeney und Brandon Sklenar

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei den 16th Governors Awards 2025