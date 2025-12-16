Drogen: Todesursache von Holly Hagans Schwester bestätigt

Holly Hagan (33) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihre jüngere Schwester Darci Rose Gibson verstarb im Oktober. Nun bestätigt der zuständige Gerichtsmediziner laut Mirror in einer Anhörung die Todesursache der 19-Jährigen. Die Britin hatte während eines Abends mit Freunden im Warehouse Project in Manchester MDMA konsumiert, indem sie es in ihr Getränk mischte. Nach einem Herzstillstand wurde sie am 18. Oktober in die Manchester Royal Infirmary eingeliefert, wo sie zwei Tage später, am 20. Oktober, an multiplem Organversagen starb.

Bei der Untersuchung erklärte der leitende Gerichtsmediziner, dass toxikologische Tests "hohe Mengen" der Substanz im Körper der Verstorbenen nachgewiesen hätten. Wie Darci genau in den Herzstillstand geriet, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Während ihrer Behandlung im Krankenhaus verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend, was schließlich zum Organversagen führte. Die Anhörung wurde vertagt, eine endgültige Feststellung der Hintergründe ihres Todes steht noch aus.

Darcis Tod ist für Holly bis heute schwer zu akzeptieren. Sie gab die traurige Nachricht im Oktober auf Instagram bekannt. "Mit unermesslicher Trauer und Traurigkeit muss ich mitteilen, dass unser Babygirl, meine kleine Schwester Darci Rose, friedlich in meiner Hand, umgeben von ihrer Familie und ihren besten Freunden, verstorben ist", teilte sie ihren Followern mit. Der Teenager sei nicht nur für die Reality-TV-Bekanntheit, sondern auch für ihren Neffen Alpha-Jax eine wichtige Bezugsperson gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrer kleinen Schwester Darci

Anzeige Anzeige

Instagram / darciirosee Darci Rose und ihre Schwester Holly Hagan

Anzeige Anzeige