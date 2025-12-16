Kreuzbandriss: Patrick Mahomes wurde erfolgreich operiert

Patrick Mahomes (30), Quarterback der Kansas City Chiefs, wurde erfolgreich am linken Knie operiert, nachdem er sich im Spiel gegen die Los Angeles Chargers am Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Wie das Team über X und Instagram mitteilte, führte Dr. Dan Cooper den Eingriff in Dallas durch. Die Reha des Spielers soll unmittelbar beginnen. Die Verletzung, die in der Schlussphase des Spiels auftrat, besiegelte nicht nur die vorzeitige Beendigung seiner Saison, sondern auch das Ausscheiden der Chiefs aus den Playoffs.

Die Diagnose wurde nur Stunden nach der Partie bekanntgegeben, in der Mahomes unglücklich gestürzt war. In einem emotionalen Tweet bedankte sich der zweifache NFL-MVP bei seinen Fans: "Es tut weh. Aber alles, was wir jetzt tun können, ist, an Gott zu glauben und jeden Tag aufs Neue anzugreifen." Laut der Cleveland Clinic erfordert eine solche Verletzung in der Regel sechs bis neun Monate Regenerationszeit, was bedeutet, dass Mahomes möglicherweise auch für den Beginn der kommenden Saison gefährdet sein könnte.

Patrick Mahomes gehört zu den besten Spielern der NFL und wurde in den letzten Jahren zum Gesicht der Chiefs. Er führte sein Team 2020 zum Super Bowl-Sieg und hat seitdem unzählige Rekorde gebrochen. Privat ist der Sportler ebenfalls sehr engagiert – er ist seit 2020 mit seiner Jugendliebe Brittany verheiratet und stolzer Vater von zwei Kindern. Bereits in der Vergangenheit beeindruckte der Quarterback mit seiner Willensstärke und seinem Durchhaltevermögen, weshalb Freunde und Weggefährten überzeugt sind, dass er auch diese Herausforderung meistern und auf das Spielfeld zurückkehren wird.

Getty Images Patrick Mahomes, 2025

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes, NFL-Star

Getty Images Die Eagles und Chiefs beim Super Bowl LIX in New Orleans, Februar 2025